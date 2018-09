Ausstellung zeigt moderne Glaubensbekenntnisse

Ebert verweist darauf, dass es schon immer alternative Glaubensbekenntnisse gegeben habe. Das älteste sei das "Wessobrunner Gebet", das um 800 n. Chr. verfasst wurde und den Schöpfer ins Zentrum rückt. Beim apostolischen Glaubensbekenntnis finde sich eine starke Betonung von Jesus – allerdings nur bezogen auf die Eckdaten seines Lebens. "Sein ganzes Leben und Wirken steckt in einem Komma: geboren von der Jungfrau Maria, Komma, gelitten unter Pontius Pilatus", erklärt der Leiter des Spirituellen Zentrums, der Ende September in den Ruhestand geht. Der Text spiegele den Geist seiner Entstehungszeit, in der es den Kirchenvätern vor allem darum gegangen war, "Pflöcke einzuschlagen gegen Häresie und andere Deutungen".

"Es gibt ein religiöses Grundgefühl aller Menschen"

Bilder und Konzepte von Gott sind für Ebert aber immer vorläufig und zeitbedingt. "Die Themen und Gottesbilder ändern sich, genauso wie das, was Menschen bewegt." Ziel des Credo-Projekts sei es deshalb gewesen, Menschen in ihrer spirituellen Kompetenz ernst zu nehmen. Herausgekommen sind dabei Texte, die zwischen Poesie, Mystik und manchmal auch Kitsch schwanken. Manche sind auch ein Bekenntnis des Unglaubens. "Eine einheitliche Linie gibt es nicht", sagt Ebert. Erkennbar sei aber die Suchbewegung vieler Menschen, in einer neuen Art von Gott zu reden. Religion sei nach dem Verständnis des Philosophen Friedrich Schleiermacher "eine eigene Provinz im Gemüte".

Andreas Ebert hat das beim Credo-Projekt so wahrgenommen: "Es gibt ein religiöses Grundgefühl aller Menschen: Sie suchen danach, was ewig ist, was die Welt zusammenhält." Bei reiner Innerlichkeit stehen zu bleiben sei aber falsch. "Zum Rhythmus des Glaubens gehört Innen und Außen", sagt Ebert. Deshalb habe das Spirituelle Zentrum St. Martin als Leitspruch auch: schweigen – reden – handeln.