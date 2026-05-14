Am Geburtstag brennt das Licht für die Tochter auf dem Wohnzimmertisch. Die Taufkerze. Ein Vater sitzt davor. Er erinnert sich an dem Tag an ihre Geburt – dieses zarte Gewicht Leben in seinen Armen, dieser energische Schrei, dieser erste liebevolle Blick. Seine Erinnerungen sind rein, lebendig, ein Sehnsuchtsort der Nähe. Hier kann er nichts falsch machen. Anrufen kann er nicht. Eine Karte hat er vor einer Woche geschickt, den Umschlag dreimal in der Hand gedreht, bevor er ihn eingeworfen hat.

Baut dieser eine Satz doch zu viel Druck auf? "Ich wünsche mir, dass wir uns eines Tages wieder begegnen." Eine Klappkarte ist zu kurz für alles, was zwischen den Zeilen stehen müsste. "Ich will keinen Druck aufbauen." – "Ich schreibe das, weil ich dich liebe." – "Ich wünsche mir das jeden Tag und habe Angst, dass du diesen Wunsch nicht teilst."

Kontaktabbruch Kinder: Eine verborgene gesellschaftliche Realität

Jedes fünfte Kind wendet sich von seinem Vater ab. Bei Müttern ist es knapp jedes zehnte. Das zeigt eine Studie von 2021 der WiSo-Professoren Karsten Hank und Oliver Arránz Becker, für die sie Angaben von mehr als 10.000 Personen auswerteten. Zehntausend Geburtstage, die schmerzvoll vergehen. Zehntausend Menschen, die morgens aufwachen und als Erstes an diese klaffende Lücke in ihrem Leben denken.

Wie tief dieser Schmerz reicht, lässt sich nur erahnen – weil kaum jemand darüber spricht. Die Betroffenen erst recht nicht. Kontaktabbruch klingt nach Scheitern, nach Beziehungsunfähigkeit, nach Schuld, die irgendwo sitzen muss. Für die Eltern ist es Trauer – aber ohne die Worte, die Gesten, den Rahmen, den wir Trauernden sonst geben. Ein Tod ohne Totenschein – kein Ritual, kein Trost, kein gesellschaftlich erlaubter Schmerz.

Für die Kinder ist es häufig der letzte Schritt eines sehr langen Weges. Gegangen in der Hoffnung, ihn nie gehen zu müssen. Oder anders gesagt: Sie sind nicht gegangen, sie sind nur nicht geblieben.

Kontaktabbruch innerhalb der Familie ist ein unsichtbarer Schmerz, ohne Analogie. Man greift nach Metaphern und findet keine, die tragen. Trauer um einen Verstorbenen kennt Rituale. Streit kennt Aussprache. Dieser Zustand aber bleibt heimatlos. Er kreist. Und er verführt zu Aktionismus. Zum Versuch, den Abbruch rückgängig zu machen, zum nächsten Anruf, der entweder zu früh kommt oder zu spät, zu drängend oder zu vorsichtig ist, jedenfalls nie richtig, und zur nächsten Karte, die wieder falsch gelesen werden könnte.

Wohin mit der Sehnsucht nach Nähe, wenn der andere mit Abstand antwortet? Nähe und Abstand sind zwei Wünsche, die einander ausschließen und doch einander brauchen.

Himmelfahrt als Deutungsbild für Nähe ohne Anwesenheit

Himmelfahrt ist das christliche Fest des Loslassens und der Gegenwart aus der Distanz. Jesus steigt auf zu Gott in den Himmel, trennt sich körperlich von den Jüngern, ohne sie zu verlassen. "Sie fielen nieder und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück", heißt es in Lk 24,52, nachdem die Jünger zugesehen hatten, wie Jesus fortgegangen war.

Was bleibt, ist Vertrauen, das sich aus der Erinnerung löst und in Bewegung übergeht. Die Jünger lobten Gott und verbreiteten das, was wir "Evangelium" nennen, die frohe Botschaft, dass Gott in Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist – und ihnen nah bleibt. Das Evangelium entsteht also aus einer Leerstelle und aus dem Vertrauen, dass Nähe auch in der Abwesenheit bestehen bleibt.

Diese Erfahrung bleibt nicht auf die religiöse Erzählung beschränkt. Sie berührt etwas Grundsätzliches: Jede Form von Nähe trägt die Möglichkeit der Trennung bereits in sich. Geschieht die Abnabelung, löst sie Schmerz aus. Im Wortsinn: Die Trennung vom Nabel ist eine Entkernung aus der Mitte des Versorgtseins. Was bleibt, ist eine Narbe. Nicht das Ende der Verbindung, aber ihre Verwandlung.

Was den Eltern bleibt, ist das Vertrauen darauf, dass im Loslassen Raum entsteht – für das Kind, für die Beziehung, vielleicht irgendwann für beides. Dass Verbundensein aus der Distanz möglich bleibt. Wie Christus nach der Himmelfahrt nicht abwesend wird, sondern anders gegenwärtig, so bleibt auch ein Elternteil verbunden: im Anzünden einer Kerze oder in Briefen, die abgeschickt oder ungeöffnet in einer Schachtel unter dem Bett liegen.

Himmelfahrt steht für getrennte Wege, die in ihrer Grundrichtung verbunden bleiben. Für eine Beziehung, die ihre Form verliert, ohne ihren Ursprung zu verlieren. Der Nabel war einmal Versorgungsstelle – zur Mutter, zur Plazenta, zum Leben. In ihr bleibt etwas eingeschrieben von Herkunft, von Abhängigkeit, von Anfang.

Trauer ohne öffentliche Sprache und Rituale

Doch gerade diese Verwandlung der Beziehung bleibt schwer auszuhalten. Eltern fühlen diesen Schnitt als Wunde, die nicht heilt, solange ihr keine Sprache gegeben wird. Solange kein Ritual den Verlustschmerz rahmt und keine Gesten von außen ihn begrenzt. Erst solche Bewältigungsformen machen es möglich, den Schmerz zu teilen, ihn aus der privaten Endlosschleife heraus in einen erzählbaren Raum zu holen – auch gegenüber Freunden, aber vor allem gegenüber sich selbst. Kinder hingegen tragen die Narbe oft als etwas anderes: als schwer benennbares Schuldgefühl, das keinen Adressaten mehr hat und deshalb in ihnen kreist.

Auch die Jünger dürften die Himmelfahrt kaum als Erleichterung erlebt haben. Sie vermisst ihn, fühlten sich leer und unvollständig. Sie hatten aber jemanden zum reden. Sie trauerten gemeinsam und brachen dann gemeinsam auf, predigten und erzählten von Gott. Für ihren Verlust gab es Formen: Gemeinschaft, Austausch und einen Deutungsrahmen – und das Vertrauen in die Gegenwart dessen, der gegangen war.

Nach einem familiären Kontaktabbruch dagegen bleibt Trauer oft sprachlos. Es fehlt der geeinsame Deutungsrahmen, eine eingebüte Form des Verlustbewältigung, die den Schmerz auffangen könnten. Vor allem aber fehlt das Vertrauen, dass Loslassen nicht nur Abbruch bedeutet, sondern eine andere Form von Verbundenheit eröffnen kann.

Diese Hoffnung braucht Zeit – eine Trauerzeit. Und sie braucht eine Gesellschaft, die diese Zeit nicht ins Private abschiebt, sondern sie als gemeinsamen Erfahrungsraum begreift.