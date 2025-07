Blumtritt: "Lebensnahe Konzeption"

Für Oberkirchenrat Stefan Blumtritt war die Entwicklung der Reihe von Beginn an eine zukunftsweisende Entscheidung: Ziel sei es gewesen, "eine mutige, frische und absolut lebensnahe Konzeption für den Religionsunterricht im G8 zu entwickeln". Die Resonanz war überwältigend: Lehrkräfte wie Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert, und der Erfolg führte zur umfassenden Überarbeitung der Reihe für das G9 – als "Ortswechsel PLUS". Das "Plus" steht dabei nicht nur für die Anpassung an den neuen Lehrplan, sondern für eine konsequente Weiterentwicklung mit erweitertem Inhalt, klarem Design und ungebrochener didaktischer Qualität.

Blumtritt nennt zentrale Merkmale, die den Erfolg der Reihe ausmachen: ihre konsequente Lebensweltorientierung, elementare Zugänge zu theologischen Fragen ohne Vereinfachung, eine ungezwungene Kompetenzorientierung sowie das Prinzip, Impulse zu geben statt fertige Antworten zu liefern. In einer Zeit, "in der man überall so schnell Antworten bekommt, ohne selbst denken zu müssen", sei es von unschätzbarem Wert, Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken und zur eigenen Meinungsbildung anzuregen. Die Materialien der Reihe seien stark, überraschend und eröffneten echte Diskussionsräume.

Jeder Band der Reihe trägt einen eigenen Untertitel, oft mit charmantem Wortspiel, das einen besonderen Aspekt hervorhebt – ein Hinweis auf die durchdachte Gestaltung und die didaktische Tiefe. Der "Ortswechsel" wird so selbst zum pädagogischen Prinzip: ein Perspektivwechsel, der Schülerinnen und Schülern ermöglicht, Fragen des Glaubens in Beziehung zu ihrem Leben zu setzen.

Verkaufszahlen

Dass diese Konzeption auch am Markt überzeugt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Die ursprüngliche "Ortswechsel"-Reihe (G8) wurde zwischen 2007 und 2014 über 170.000 Mal verkauft. Die Weiterentwicklung "Ortswechsel PLUS" (seit 2017 für das G9) knüpft nahtlos an diesen Erfolg an: Bereits über 107.000 Exemplare wurden bisher abgesetzt – obwohl die Reihe in einem deutlich kompetitiveren Umfeld steht. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich der jeweiligen Band-5-Ausgaben: Während der erste Band 5 über zehn Jahre rund 26.000-mal verkauft wurde, verzeichnete der neue Band 5 der "Ortswechsel PLUS"-Reihe in nur acht Jahren rund 14.000 verkaufte Exemplare – trotz mehr Wettbewerb und geänderter Marktbedingungen.

Für Oberkirchenrat Blumtritt ist "Ortswechsel PLUS" weit mehr als ein Lehrbuch. Es sei ein Medium im ursprünglichen Sinne: ein Raum zwischen Sender und Empfänger, der Zugänge erschließt und Welten öffnet. In der evangelischen Tradition seien Bücher immer auch heilige Räume gewesen: "Man schlägt eins auf – und wenn es gut ist, betritt man eine neue Wirklichkeit." Genau das gelinge "Ortswechsel PLUS": Schülerinnen und Schülern wird ein Raum eröffnet, in dem Gespräche über Glauben, Leben und persönliche Haltung möglich werden.