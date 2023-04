Dann müssen sich seine Jünger auch als Gescheiterte empfunden haben?

Offensichtlich. Das war ja eine euphorische Gruppe rund um ihren religiösen Lehrer – "Guru", könnte man das heute nennen –, und dann passiert so was. Da muss doch das Gefühl aufgekommen sein, die letzten Jahre auf das falsche Pferd gesetzt zu haben, gescheitert zu sein. Aber dann kam an Pfingsten der große Umschwung, der mit den Erscheinungen an Ostern erklärt wird. Das als "Ausgießung des Heiligen Geists" bekannt gewordene Pfingstgeschehen muss ja ein neues euphorisierendes Erleben gewesen sein. Durch dieses Tief heraus geht es also wieder nach oben. Und das ist ein Muster, das wir nicht nur in der Bibel oft erleben.

Inwiefern?

Nehmen Sie Martin Luther. Der war als Augustinermönch in tiefster Verzweiflung, weil er sich unerlöst und verdammt gefühlt hat. Er hat extrem Buße getan, sich kasteit, ständig gebeichtet und ist nicht aus seiner Verfassung herausgekommen. "Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts, denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle muss ich sinken", schreibt er 1523 in seinem Lied "Nun freut euch, lieben Christen g’mein".

Wo sehen Sie die Parallelen zwischen dem Scheitern Jesu und dem Luthers?

Dass man an einen Tiefpunkt kommen muss, zu einer Verzweiflung, in der sich alle Wahrheiten und Gewissheiten auflösen. Bei Luther erwuchs in dem Moment die Chance auf eine Befreiung durch seine reformatorische Erkenntnis, dass er von Gott angenommen ist ohne Leistung, sprich "Werke". Danach hat er sich wie neugeboren gefühlt. Das kann man auch an der eigenen Namensgebung ablesen. Vor der Reformation wurde der "Luder" geschrieben. Mein Freund, der Diakon und Mystikforscher Gerhard Wehr, 2015 verstorben, stieß darauf und hat die Änderung des "d" in "th" als Anspielung auf das griechische Wort "Eleutheria" gedeutet, was "Freiheit" bedeutet. Luther fühlte sich nach seiner reformatorischen Erkenntnis als "Befreiter".

Sein Namensverwandter Martin Luther King muss ja Ähnliches durchgemacht haben.

Von ihm ist das sogenannte "Küchenerlebnis" überliefert. King hatte bereits in seinen Zwanzigern als junger Bürgerrechtler in Montgomery einen Boykott organisiert, bei dem Schwarze einfach nicht mehr mit dem Bus fuhren, um auf die Ungleichbehandlung bei den Sitzgelegenheiten hinzuweisen. Als Initiator wurden er und seine Familie dafür massiv angegriffen, es gab sogar Bombenattentate auf sein Haus. Er beschreibt eine Szene in seiner Küche, als er spätnachts, ohne den Kaffee anzurühren, allein darüber nachgrübelte, wie er von der Bildfläche verschwinden könne, ohne als Feigling zu gelten. In diesem Zustand äußerster Mutlosigkeit habe er Gott seine Not hingelegt und im selben Augenblick dessen Gegenwart gespürt. Eine innere Stimme habe ihm Mut zugesprochen, immer an seiner Seite zu sein. Danach war er bereit, allem ins Auge zu sehen.

Man muss also ganz unten sein, um wieder nach oben zu kommen?

Man muss die innere Not, diese Verzweiflung zulassen, bis zum Grund. Dann erfolgt ein Umschlag, eine Umkehr, eine Wende.Das sieht man so in der Gestalttherapie, einem Psychotherapieansatz. Dort spricht man von der "paradoxen Theorie der Veränderung", in der es in einer Sackgasse zu einer Art "Implosion" kommt. Dieses Schema der Strukturdynamik des Befreiungsprozesses aus einer solchen Zwickmühle ist in allen Kulturen unter verschiedensten Menschen im Prinzip gleich. Ich habe das 1993 in meiner Doktorarbeit "Identität und Befreiung" beschrieben und auf die Parallelen zwischen Gestalttherapie, Zen-Buddhismus und christlicher Spiritualität hingewiesen.

Wie kann man diese beschreiben?

Menschen machen einen Fünf-Phasen-Prozess durch. In der Ausgangssituation der "Fixierung" sind wir auf ein bestimmtes Selbstbild festgelegt, das für uns akzeptabel oder schlicht gewohnt ist. Es folgt dann die "Differenzierung", in der verdrängte Hintergründe bewusster werden, und man wird verunsichert und destabilisiert, was zunehmend mit Angst verbunden ist. In der "Diffusion" erlebt man den Verlust von Struktur, wird orientierungslos und fühlt sich wie in einer Sackgasse. Das wird als eine Art von Scheitern erlebt, und das gilt es auszuhalten. Im "Vakuum" hat sich dann die Differenzierung zwischen Vorder- und Hintergrund völlig aufgelöst, man fühlt sich im Nichts, in der Leere, was oft als eine Art Todeserfahrung erlebt wird. Das ist der Wendepunkt. Erst jetzt, wenn sich die alte Struktur ganz aufgelöst hat, ist das Neue, die "Integration" möglich, die mit dem Integrationssymbol Yin/Yang dargestellt werden kann: Eine versöhnte, flexible Polarität ist entstanden, in der die bisher widerstreitenden Aspekte der anfänglichen Dualität integriert sind. So werden z. B. Leben und Tod als eine Gegensatzeinheit, eine Polarität, erfahren. Diese wiedergefundene Mitte nenne ich eine befreite Grund-Identität.