Eine Frau hält einen Stapel Bibeln in die Kamera, sitzt in einem schön ausgeleuchteten Zimmer mit grünen Topfpflanzen und Lichterketten, dabei herrscht vollkommene Stille. Nach und nach blättert die Mittzwanzigerin durch die unterschiedlich großen Bücher und variiert dabei stark ihre Mimik und Gestik. Während sie bei der kleinen Lutherbibel in Senfkorn-Edition ganz nah rangeht und ihre Brille zurechtrückt, hält sie die Basis-Bibel zunächst wie eine Hantel, die den Bizeps trainiert. Das Ganze läuft unter der Überschrift "Silent Bible Review" und spielt sich im Videoformat auf der Social-Media-Plattform TikTok ab.

Was die Religionspädagogin Lucie Gerstmann hier macht, ist, den millionenfach geklickten TikTok-Trend des sogenannten "silent book reviews", also Bücher ohne Worte per Video zu rezensieren, aufzugreifen und in ihre, christliche, Welt zu übertragen. Gerstmann ist Dekanatsjugendreferentin in Augsburg, unterrichtet Religion und ist mit 25 Prozent Stellenanteil offiziell von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für digitale Kirche beauftragt. Sie ist Teil des Projekts "saeleute", das Hauptamtliche bündelt, die in den sozialen Medien im weitesten Sinne für die Kirche unterwegs sind.