Jedes Jahr am 14. Februar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Valentinstag als Fest der Liebe. Doch wer war der Mann, nach dem dieser Tag benannt ist? Hinter dem romantischen Brauch steckt eine historische Figur: Valentin von Terni, ein christlicher Bischof und Märtyrer aus dem 3. Jahrhundert.

Ein Bischof in schweren Zeiten

Valentin lebte im Römischen Reich, vermutlich im 3. Jahrhundert nach Christus. Er war Bischof von Interamna – dem heutigen Terni in Umbrien, Italien. In dieser Zeit waren Christ:innen im Reich oft Verfolgung und Druck ausgesetzt, weil sie sich weigerten, den römischen Göttern zu opfern und dem Kaiserkult zu folgen.

Valentin blieb seinem Glauben treu. Er verkündete das Evangelium, taufte Menschen und spendete Trost und Hoffnung in einer Zeit, in der das Christentum noch keine offizielle Anerkennung genoss.

Märtyrer – und wie er starb

Wegen seines Wirkens geriet Valentin in Konflikt mit den römischen Autoritäten. Er wurde verhaftet, gefoltert und schließlich am 14. Februar hingerichtet – durch Enthauptung entlang der Via Flaminia, einer wichtigen Römerstraße. Seine Treue zum Glauben bis in den Tod machte ihn früh zu einem verehrten Märtyrer.

Nach seinem Tod sollen seine engsten Gefährten Proculus, Ephebus und Apollonius seine sterblichen Überreste geborgen und nach Terni gebracht haben, wo sie später verehrt wurden.

Von Märtyrer zu Liebespatron: Wie Legenden entstehen

Historisch lässt sich belegen, dass Valentin in einem frühen römischen Martyrologium genannt wurde und dass sein Gedenktag auf den 14. Februar festgelegt wurde. Was sich später aber an den Erzählungen festgesetzt hat, geht weit über das historisch Gesicherte hinaus.

Im Laufe des Mittelalters und der frühen Neuzeit entstanden Legenden, die Valentin als "Patron der Liebenden" darstellten:

Er habe Verliebte gesegnet oder sogar heimlich christlich getraut, als zivile Eheschließungen verboten waren.

Er habe Blumen und kleine Zeichen der Zuneigung verschenkt.

Solche Geschichten sind eher volkstümlicher und späterer Herkunft. Sie wurden im Zusammenspiel mit Bräuchen und Vorstellungen von Liebe stark popularisiert – und trugen maßgeblich dazu bei, dass aus einem christlichen Märtyrer der heutige "Heilige der Liebe" wurde.

Verehrung bis heute

In Terni gilt Valentin bis heute als Schutzpatron der Stadt. In der dortigen Basilica di San Valentino werden Teile seiner Reliquien aufbewahrt. Sein Gedenktag, der 14. Februar, wird in der katholischen, orthodoxen und anglikanischen Kirche begangen.

Die Verbindung zu Liebe, Partnerschaft und romantischen Gesten ist also weniger ein Ergebnis historischer Quellen als vielmehr eine spätere Ausprägung, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat.