Vergangenen Montag war ich das erste Mal auf einem Konzert der O'bros. Die O'bros sind zwei Brüder – Maximilian und Alexander – die christlichen Deutschrap machen.

Eine etwas ungewohnte Kombination, da Deutschrap ja sonst eher durch gewaltverherrlichende oder frauenfeindliche Texte in die Schlagzeilen gerät.

Doch diese beiden Brüder stellen in den Mittelpunkt ihres Raps die gute Botschaft des Evangeliums – und das sogar recht erfolgreich. Ihr aktuelles Album "to be honest" schaffte es auf Platz 1 der deutschen Album-Charts.

Fröhlicher Abend mit Lobpreisliedern

Beim Konzert selbst habe ich mit meinen 29 Jahren wahrscheinlich den Altersdurchschnitt etwas angehoben. Viele junge Menschen, auch unter 20, waren dort. Es war ein sehr fröhlicher Abend – alle haben textsicher mitgesungen, und zwischendurch gab es immer wieder Lobpreislieder, die mich sehr berührt haben.

Alexander und Maximilian, die beiden Brüder, erzählten authentisch von ihrem Glauben, ihrem Leben und auch von schwierigen Zeiten. Das, zusammen mit den geistlich tiefgehenden Songs und den vielen jungen Menschen auf einem christlichen Konzert, hat mich sehr bewegt.

Und es zeigt sich: Der Glaube ist auch etwas für die Jugend – man muss ihn nur passend kommunizieren. Hoffentlich lernen wir das nach und nach auch in unserer Kirche.