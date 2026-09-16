Mit Filmmusiken, Spirituals und modernen Gospels haben sich 40 Menschen aus den Landkreisen Cham, Landshut und Regensburg musikalisch auf den Weg gemacht und zu einem Projektchor mit Band zusammengeschlossen. Unter der Leitung des Jazzmusikers und evangelischen Dekanatskantors Uwe Steinmetz gestalten sie am 25. September in der Parkarena von Furth im Wald einen Konzertabend zum Thema "Gast auf Erden".

Im Mittelpunkt des Konzerts steht das Thema Unterwegssein: Migration, Flucht, Pilgerschaft, Heimat und die Suche nach Orientierung gehörten ebenso dazu wie die ganz persönliche Erfahrung, innerlich oder äußerlich in Bewegung zu sein, sagte der Dekanatskantor. Der Titel "Gast auf Erden" greife dabei ein Motiv des Kirchenlieddichters Paul Gerhardt auf und frage danach, was es bedeute, als Mensch auf dieser Erde unterwegs zu sein.

Menschen unterwegs

In dem überregionalen Musikprojekt, für das von Juni bis September geprobt wurde, geht es darum, das Unterwegssein und die Begegnung mit Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen als Teil christlicher Existenz wahrzunehmen. Es wird Musik aus den USA, Namibia, Norwegen, Haiti und Deutschland zu hören sein.

Im Zentrum stehe die Freude am gemeinsamen Musizieren - jenseits von festen Genregrenzen, sagte Steinmetz. Das Projekt verkörpere eine "barrierefreie Kirchenmusik", die Generationen, Konfessionen, verschiedene Musikkulturen und Traditionen mit einer lebensnahen und zeitgemäßen Botschaft verbinde.