Ein eigener Sonntag von Frauen für Frauen und alle anderen – seit 20 Jahren gibt es das in der ELKB. Am Sonntag Lätare, in der Mitte der Passionszeit, dieses Jahr am 30. März ist Frauensonntag.

Einige Frage kommt dabei immer wieder auf: Ob damit nicht Männer ausgeschlossen werden, ob Frauen überhaupt so exklusiv angesprochen werden wollen, ob nicht Diversität den Fokus auf Frauen ersetzen sollte?

Der Frauensonntag ist ein Sonntag von Frauen für Frauen und für alle Menschen. Die Gottesdienste sind nicht exklusiv, aber sie verschieben die übliche Aufteilung: Wer leitet und wer hört zu, wessen Anliegen kommen vor, wer wird genannt – hier steht die Frauenperspektive im Mittelpunkt. Den Frauensonntag bereiten vorwiegend Frauen vor, mit Blick auf die Lebenswirklichkeit von Frauen. Sie planen die Gottesdienste und feiern sie dann mit allen, die kommen – und selbstverständlich sind auch Männer mit dabei.

Ein Frauen-Sonntag – ist das noch zeitgemäß?

Das ist anders als sonst in der Kirche, wo die Mehrheit der Gottesdienstbesucher*innen häufig weiblich ist, Kirche aber immer männlicher wird, je weiter man in der Hierarchie nach oben schaut. Es ist deshalb nötig und wichtig, dass die Synode der ELKB im letzten Herbst eine 40-60%-Frauenquote für kirchliche Leitungsämter beschlossen hat.

Es ist auch anders als in unserer Gesellschaft, in der die Themen und Anliegen von Frauen bei weitem nicht im Mittelpunkt stehen. Der Monat März als Frauenmonat ruft das jedes Jahr wieder ins Bewusstsein: der equal-care-day am 1. März (für eine gerechte Aufteilung von Sorge-Arbeit: Kinderbetreuung, Pflege, Haushalt, ….), der equal-pay-day am 7. März (für gleichen Lohn für gleiche Arbeit) und der internationale Frauentag am 8. März).

Im neu gewählten Bundestag sinkt der Anteil der Frauen von ca. 35 auf 32,4 Prozent, was nicht ideal ist, wenn es um die Repräsentation von Erfahrungen und Anliegen von Frauen geht.

Ein Sonntag, an dem Frauen im Zentrum stehen, ist deshalb weiterhin nötig – und erfreulich.

Frauensonntag

In diesem Jahr stehen "Rut und Noomi" im Mittelpunkt, ein Team aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Frauen erarbeitet jedes Jahr Informationen, Texte und Ideen für den Gottesdienst und stellt sie in einer Arbeitshilfe zusammen. Die Jubiläumsausgabe 2025 ziert ein festlich goldenes Titelbild.

Frauensonntage haben eine lange Tradition, die teilweise schon über 100 Jahre zurückreicht. Mit dem Aufkommen des Feminismus und der feministischen Theologie sowie der Ordination für Frauen ins Pfarramt institutionalisierten sich die Frauensonntage mehr und mehr. Sie waren und sind bis heute Freiräume für Frauen und vor allem auch Experimentierräume, zum Beispiel für neue spirituelle Formen. Im Jahr 2005 wurde der Frauensonntag in Bayern durch die Synode institutionalisiert.

"Wir Frauen" – Wo bleibt die Vielfalt?

Feministinnen haben schon lange festgestellt, dass viele sich nicht angesprochen fühlen, wenn von "uns Frauen" die Rede ist – denn Frauen sind doch sehr verschieden. Mit den beiden Hauptfiguren "Rut und Noomi" des Frauensonntags wird das dieses Jahr zum Thema. Denn diese zwei Frauen sind in Not geraten, sind in einer patriarchalen Gesellschaft auf Männer angewiesen, die sie versorgen, die ihnen Recht und soziales Ansehen verschaffen.

Sie sind als Witwen ohne Kinder arm und gehören zu den "sozial Schwachen". Sie sind Migrantinnen, erst Noomi, ein "Wirtschaftsflüchtling" in Moab, und dann Rut, die als "Ausländerin" mit ihrer Schwiegermutter Noomi nach Betlehem kommt. Beide Frauen werden an ihrer Fähigkeit, Kinder zu bekommen, gemessen: Rut ist jung und kräftig, aber dadurch zugleich gefährdet. Noomi ist nach damaligen Maßstäben alt, zu alt, und unversorgt.

Die Unterschiede zwischen Frauen, je nach Herkunft, sozialem Status und Alter – auch dieses Thema bringt der Gottesdienst zu Rut und Noomi in die Gemeinden. Bei manchen spiegelt sich solche Vielfalt in der Gottesdienstgruppe, andere wissen um ihre Schwerpunkte und ihre Grenzen und blicken am Frauensonntag über ihre Kreise hinaus.

Der Gottesdienst zum Frauensonntag wird an vielen Orten in Bayern gefeiert, nicht nur am 30. März, sondern auch an anderen Terminen im Lauf des Jahres, vielleicht auch in Ihrer Nähe. Aktuelle Termine sind hier zu finden.