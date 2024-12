Der Weltgebetstag der Frauen 2025 widmet sich den Cookinseln im Südpazifik. Auf dieser Inselgruppe mit 15 weit verstreuten Inseln leben rund 15.000 Menschen. Das Motto des Weltgebetstags, der am Freitag, 7. März 2025 mit Gottesdiensten in aller Welt gefeiert wird, lautet "Wunderbar geschaffen". Er erinnert an Psalm 139 der Bibel und will dazu einladen, sich mit der Schöpfung zu beschäftigen.

Weltgebetstag 2025: Cookinseln

Die Cook-Inseln sind überwiegend christlich geprägt. Mit dem Weltgebetstag soll auf den christlichen Glauben Bezug genommen werden, aber auch auf die problematische Missionsgeschichte hingewiesen werden. Die Frauen, die den Gottesdienst des Weltgebetstags 2025 gestalten, verbinden Geschichte, ihre aktuelle Maorikultur und ihre besondere Sicht auf das Meer und die Schöpfung. Mit "Kia orana" grüßen die Frauen — sie wünschen damit ein gutes und erfülltes Leben.

Die Menschen auf den Cookinseln leben überwiegend von Tourismus. Doch die Klimakrise macht der Region schwer zu schaffen. Doch ein Teil von der Inseln - Atolle im weiten Meer - ist durch den ansteigenden Meeresspiegel, Überflutungen und Zyklone extrem bedroht oder bereits zerstört.

Auf dem Meeresboden liegen wertvolle Manganknollen, die seltene Rohstoffe enthalten und die abgebaut werden sollen. Die Bewohner*innen der Inseln sind sehr gespalten, was den Abbau betrifft. Sie hoffen auf eine neue Einkommensquelle, fürchten aber auch die Folgen für Klima und Umwelt. Welche Auswirkungen der geplante Tiefseebergbau für die Inseln und das gesamte Ökosystem des (Süd-)pazifiks haben wird, ist unvorhersehbar.

Mit dem Weltgebetstag wollen die Frauen auch ihren Blick auf die Schattenseiten des Lebens auf den Cookinseln richten. Dazu gehören die Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die häusliche und sexualisierte Gewalt. Ein weiteres Problem sind gesundheitlichen Folgen des weit verbreiteten massiven Übergewichts vieler Cookinsulaner*innen.