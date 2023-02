Die Alltagsexerzitien werden seit 2013 vom Kirchenkreis Bayreuth und der Erzdiözese Bamberg ökumenisch vorbereitet und auch in den Gemeinden ökumenisch durchgeführt. In etwa 100 Gemeinden in Kirchenkreis und Erzdiözese und darüber hinaus sind die Alltagsexerzitien zu einem wichtigen Bestandteil der geistlichen Gestaltung der Fastenzeit geworden.

Rund 200 Personen engagieren sich in der Leitung der Exerzitiengruppen. Jedes Jahr wird ein neues Begleitbuch zum Thema herausgegeben. Es wird für die täglichen Übungen und in den Gruppentreffen gebraucht.

Über 2000 Bücher wurden bisher pro Jahr verkauft oder den Gruppenleitenden zur Verfügung gestellt. Um alle Buchwünsche erfüllen zu können, wird dieses Jahr die Auflage um 500 Stück erhöht. Zusätzlich zur Printausgabe gibt es die Exerzitien auch mit Online-Begleitung sowie in einer eigenen Ausgabe für Blinde und Sehbehinderte. "Komm", mit diesem Titel geht das Buch 2023 in den Verkauf.

"Komm zur Ruhe, komm an bei dir, komm in Gottes Nähe"

So beschreibt das Autorenteam seine Gedanken zum diesjährigen Titel. Alltag und Glaube gehören zusammen und das Buch soll helfen, diese beiden Elemente in der Passionszeit noch stärker zu verknüpfen. Sich Zeit nehmen und sich auch mal fallen lassen können in den Gedanken. Für die Alltagsexerzitien reichen pro Tag 20 bis 30 Minuten aus für die persönliche Besinnung und das Gebet. Eine kleine Auszeit in unserer hektischen Zeit kann nicht schaden.

Und auch wenn Sie keiner Exerzitiengruppe angehören, gelingt der Umgang mit dem Buch, denn es werden viele Anleitungen und Anregungen gegeben, um die Alltagsexerzitien alleine machen zu können. Mit der diesjährigen 11. Ausgabe werden auch drei langjährige Autoren des Teams verabschiedet.

Mit Gottfried Greiner beendet ein Autor der ersten Stunde seine Tätigkeit. Bei der Verabschiedung in Selbitz, in den Räumen der Christusbruderschaft, hob Regionalbischöfin Dorothea Greiner vor allem die geistlichen und theologischen Fähigkeiten ihres Mannes hervor. Er sei von Beginn für die Qualität der Bücher verantwortlich gewesen und hätte auch die meisten Korrektur gelesen.

Fehler in der Logik nie entgangen

Auch Gudrun Saalfrank wird ab 2024 nicht mehr zum Autorenteam gehören. Seit 2016 war sie als Gemeindepfarrerin an der Erstellung der Bücher beteiligt. Ihr Blickwinkel sei vor allen Dingen bei der praktischen Umsetzung der Wochenthemen in den Gruppen wichtig gewesen. Auch Fehler in der Logik seien Saalfrank nie entgangen. Ebenfalls nicht mehr dabei sein wird Beate Thiessen. Die aktuelle Ausgabe ist zugleich ihre letzte. Seit 2021 war sie mit an Bord und war bei den letzten beiden Ausgaben für das Korrekturlesen zuständig. Zusammen mit Irene Mildenberger war sie auch für das Setzen der Lieder verantwortlich.

Neu dazukommen werden im kommenden Jahr Schwester Alice aus der Selber Christusbruderschaft, die Weidenberger Pfarrerin Stefanie Lauterbach sowie Holger Winkler, der als Pfarrer in Regnitzlosau tätig ist.

Das Exerzitienbuch ist zu beziehen beim Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und beim Referat Spiritualität im Erzbistum Bamberg.