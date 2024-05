Newsticker

Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg 2024 | Landesbischof Kopp: Christen sind "notorisch hoffnungsvoll"

10.000 Menschen werden am Pfingstmontag zum Bayerischen Evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg erwartet. In unserem Newsticker erfahrt ihr alles, was wichtig ist.