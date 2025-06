Interview Nazi-Verbrechen

Die HuPfla in Erlangen spielte eine zentrale Rolle in der NS-Euthanasie. Tausende wurden ermordet – mitten in der Stadt. Historiker Karl-Heinz Leven und Sabrina Freund erzählen, was bekannt war, wie transportiert wurde – und wie die Kirchen reagierten.

