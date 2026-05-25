Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski hat in ihrer Predigt beim Bayerischen evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg die Bedeutung von Bildung betont. Sie erschließe Welten, "macht unseren Horizont weit, schenkt und Urteilsfähigkeit, Bildung vermittelt Werte", sagte sie laut Predigtmanuskript am Pfingstmontag. Der Kirchentag beschäftige sich heuer "in besonderer Weise" mit dem Thema Bildung. Anlass ist die Gründung des Evangelischen Bildungszentrums Hesselberg vor 75 Jahren.

Die evangelische Theologin erinnerte sich an ihre eigene Kindheit und Jugend. Dass sie als "Dorfkind" und dazu als Mädchen damals auf eine höhere Schule gehen durfte, sei nicht selbstverständlich gewesen. "Ich durfte aufs Gymnasium, jeden Tag hat mich meine Mutter drei Dörfer weiter mit dem Auto zur Bushaltestelle gebracht", sagte sie. Als Jugendliche habe sie nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kirchengemeinde viel gelernt - über den Glauben und sich selbst: "Immer war Bildung der Schlüssel für meine Zukunft."

Ziel des EBZ: "Kein Bauer wählt mehr braun!"

Das Evangelische Bildungszentrum sei nach dem Zweiten Weltkrieg und den Erfahrungen mit der NS-Diktatur bewusst auf dem Hesselberg gegründet worden, sagte Bornowski. Denn diesen Ort hatte NS-Gauleiter Julius Streicher mit seinen "Frankentagen" zum Versammlungsort der Nazis gemacht. Die Gründungsväter des EBZ hatten nach dem Weltkrieg das Ziel ausgerufen: "Kein Bauer wählt mehr braun!" - ein Gegenprogramm, das auf Bildung gesetzt, den Menschen Hoffnung gemacht sowie den Glauben gestärkt und geformt habe.

Für Bornowski war es der letzte "dienstliche Kirchentag", wie sie den Gottesdienstbesuchern sagte: "Bald gehöre ich zu denen, die hier in aller Ruhe, im Ruhestand, ohne Aufregung und innere Anspannung teilnehmen können." Ende dieses Jahres wird Bornowski ihr Amt als Regionalbischöfin niederlegen und in den Ruhestand treten. Sie wird damit auch die letzte Oberkirchenrätin im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg gewesen sein. Dieser fusioniert mit Nürnberg und Bayreuth zum neuen nördlichen Kirchenkreis Franken der Landeskirche. (epd)