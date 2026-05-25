Am Pfingstmontag, 25. Mai, fand zum 73. Mal der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. Das größte evangelische Treffen Süddeutschlands stand dieses Jahr unter dem Motto "Wenn Hoffnung Schule macht". Als prominente Gäste waren Landesbischof Christian Kopp, die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dabei. Der Festgottesdienst wurde live bei YouTube gestreamt, ihr findet das Video weiter unten.
Klickt euch durch unsere Bildergalerie und lest im Newsticker, was in der Predigt und den Grußworten gesagt wurde.
Aktuell im Newsticker:
Innenminister Herrmann: Christen können den Unterschied machen
Montag, 25. Mai 2026, 12:11 Uhr
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, der Hesselberg-Kirchentag sei ein Zeichen für die Vitalität und Kraft des Glaubens. Christinnen und Christen könnten auch heute noch die Gesellschaft prägen, erläuterte Herrmann:
"Wir müssen als gute Vorbilder vorangehen und den Unterschied machen."
Christenmenschen sollten Hass und Hetze widersprechen, "am Stammtisch ebenso wie im Handychat". Die "offene Kirchenfeindlichkeit der AfD" im ostdeutschen Wahlkampf müsse "uns alle wachrütteln". (epd)
Landesbischof Kopp: Kirchentag ist "riesengroßer Grund zur Dankbarkeit"
Montag, 25. Mai 2026, 12:01 Uhr
Für den bayerischen Landesbischof Christian Kopp sind 75 Jahre Bayerischer evangelischer Kirchentag und 75 Jahre Evangelisches Bildungszentrum auf dem Hesselberg "ein riesengroßer Grund zur Dankbarkeit und zur Hoffnung". Die Menschen seien damals nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs klug gewesen, "hier einen Bildungsort zu schaffen und am Pfingstmontag diesen Kirchentag". Am Pfingstmontag 1951 eröffnete der damalige Landesbischof Hans Meiser die Landvolkshochschule, das heutige Bildungszentrum.
Der Kirchentag stand dieses Jahr unter dem Motto "Wenn Hoffnung Schule macht". Dieser Satz begleite die Kirchentagsbesucher durch den ganzen Tag, kündigte Kopp an: "Und wir richten unseren Fokus als Christinnen und Christen konsequent darauf, auf die Hoffnung, auf das Gute, auf die Zuversicht, denn die braucht die Welt." Der Landesbischof, der erst vor Kurzem Partnerkirchen in Afrika besucht hatte, rief die Gäste dazu auf, einen kenianischen Gottesdienstbrauch mitzumachen, sich gegenseitig zuzuwinken und Frieden zu wünschen. (epd)
Regionalbischöfin Bornowski: Bildung weitet den Horizont
Montag, 25. Mai 2026, 10:37 Uhr
Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski hat in ihrer Predigt beim Bayerischen evangelischen Kirchentag auf dem Hesselberg die Bedeutung von Bildung betont. Sie erschließe Welten, "macht unseren Horizont weit, schenkt und Urteilsfähigkeit, Bildung vermittelt Werte", sagte sie laut Predigtmanuskript am Pfingstmontag. Der Kirchentag beschäftige sich heuer "in besonderer Weise" mit dem Thema Bildung. Anlass ist die Gründung des Evangelischen Bildungszentrums Hesselberg vor 75 Jahren.
Die evangelische Theologin erinnerte sich an ihre eigene Kindheit und Jugend. Dass sie als "Dorfkind" und dazu als Mädchen damals auf eine höhere Schule gehen durfte, sei nicht selbstverständlich gewesen. "Ich durfte aufs Gymnasium, jeden Tag hat mich meine Mutter drei Dörfer weiter mit dem Auto zur Bushaltestelle gebracht", sagte sie. Als Jugendliche habe sie nicht nur in der Schule, sondern auch in der Kirchengemeinde viel gelernt - über den Glauben und sich selbst: "Immer war Bildung der Schlüssel für meine Zukunft."
Ziel des EBZ: "Kein Bauer wählt mehr braun!"
Das Evangelische Bildungszentrum sei nach dem Zweiten Weltkrieg und den Erfahrungen mit der NS-Diktatur bewusst auf dem Hesselberg gegründet worden, sagte Bornowski. Denn diesen Ort hatte NS-Gauleiter Julius Streicher mit seinen "Frankentagen" zum Versammlungsort der Nazis gemacht. Die Gründungsväter des EBZ hatten nach dem Weltkrieg das Ziel ausgerufen: "Kein Bauer wählt mehr braun!" - ein Gegenprogramm, das auf Bildung gesetzt, den Menschen Hoffnung gemacht sowie den Glauben gestärkt und geformt habe.
Für Bornowski war es der letzte "dienstliche Kirchentag", wie sie den Gottesdienstbesuchern sagte: "Bald gehöre ich zu denen, die hier in aller Ruhe, im Ruhestand, ohne Aufregung und innere Anspannung teilnehmen können." Ende dieses Jahres wird Bornowski ihr Amt als Regionalbischöfin niederlegen und in den Ruhestand treten. Sie wird damit auch die letzte Oberkirchenrätin im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg gewesen sein. Dieser fusioniert mit Nürnberg und Bayreuth zum neuen nördlichen Kirchenkreis Franken der Landeskirche. (epd)
Innenminister Herrmann: Christlicher Glaube steht für Frieden
Freitag, 22. Mai 2026, 13:32 Uhr
Die positive Rolle des christlichen Glaubens hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betont. "Der christliche Glaube steht für Nächstenliebe, für die Suche nach Wahrheit und für die unbedingte Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen - und damit für Frieden", sagte Herrmann im Vorfeld des Bayerischen Kirchentags auf dem Hesselberg.
"Gerade beim Bayerischen Kirchentag wird spürbar, welche Kraft von diesem gemeinsamen Glauben ausgeht, wenn Menschen zusammenkommen, um sich zu stärken und Orientierung zu finden", sagte Herrmann. "Dieses einzigartige ethische Fundament macht das Christentum zu einer tragenden Kraft in unserer Demokratie."
Der Bayerische Kirchentag ist laut Herrmann "ein bedeutendes Glaubens- und Begegnungstreffen" und findet heuer unter dem Thema "Wenn Hoffnung Schule macht" statt. Um 10 Uhr predigt Regionalbischöfin Gisela Bornowski, am Ende des Gottesdienstes spricht Herrmann ein Grußwort. Ministerpräsident Markus Söder, sonst Stammgast auf dem Hesselberg, ist dieses Jahr aus terminlichen Gründen verhindert, wie es aus der Staatskanzlei heißt.
(om/epd)
Programm des 73. Bayerischen Kirchentags
Montag, 25. Mai 2026
09:00 Uhr Einläuten des Kirchentages in allen Gemeinden rund um den Hesselberg.
10:00 Uhr Jubiläums-Festgottesdienst (Kirchentagswiese)
Predigt von Gisela Bornowski, Regionalbischöfin Ansbach-Würzburg. Musikalisch gestaltet von KMD Kerstin Dikhoff mit einem Bläser-Ensemble aus 150 Musiker:innen sowie der Projektband des Popularmusikverbandes unter KMD Michael Martin. Gottesdienst auch per Livestream auf YouTube.
11:00 Uhr Grußworte (Kirchentagswiese)
Landesbischof Christian Kopp sowie Staatsminister Joachim Herrmann (MdL, CSU).
11:30 – 16:00 Uhr Markt der Möglichkeiten
Stände, Workshops, Essen, Seelsorge und Segnung.
11:30 – 15:30 Uhr Ausstellung: 75 Jahre Bayerischer Kirchentag (Gästehaus 1, Kapellenfoyer)
Bild- und Filmmaterial sowie historische Objekte. Besuchende können eigene Fotografien mitbringen.
13:00 Uhr Parallelveranstaltungen (1. Slot)
|Veranstaltung
|Referenten
|Ort
|Bischofsgespräch
|Landesbischof Kopp, Mod.: Pfr. Joachim Nötzig
|Kirchentagswiese
|KI im Dorf und auf dem Feld
|Prof. Dr. Thomas Zeilinger + Paul Opitsch (ELJ)
|Mehrzweckhalle
|Lebendige Bibliothek: Bildungsgeschichten
|OKR Stephan Blumtritt, Mod.: Barbara Becker (MdL, CSU)
|Großer Saal
|Infoveranstaltung Denkmallandschaft Hesselberg
|Dr. Andrea Erkenbrecher
|Torbogen (EBZ)
14:15 Uhr Parallelveranstaltungen (2. Slot)
|Veranstaltung
|Referenten
|Ort
|Lässt sich Hoffnung "bilden"?
|OKR Blumtritt, Mod.: Vera Lohel (EEB Bayern)
|Großer Saal
|Zukunft der Kirchengebäude (Arbeitstitel)
|OKR Florian Baier, Mod.: KR Michael Wolf
|Mehrzweckhalle
|Offenes Singen
|KMD Dikhoff, KMD Martin, Chris Halmen
|Kirchentagswiese
15:30 Uhr Friedensandacht und Segen (Kirchentagswiese)
Mit Landesbischof Christian Kopp. Liedblatt zum Download auf der Website verfügbar.
Bayerischer Kirchentag auf dem Hesselberg
Am Pfingstmontag 1951 eröffnete der damalige bayerische Landesbischof Hans Meiser auf dem 689 Meter hohen Berg die neu gegründete Landvolkshochschule (heute: Evangelisches Bildungszentrum), daraus entwickelte sich der Kirchentag. Er gilt heute als größte kirchliche Freiluft-Veranstaltung Süddeutschlands, die Besucher kommen vor allem aus Mittelfranken und dem benachbarten Württemberg. 73 Mal fand er in 75 Jahren statt,. 2020 fiel er wegen Corona aus, 2021 fand er aus demselben Grund nur online statt.
Programm des Kinderkirchentags
Montag, 25. Mai 2026
Ort: Kinderkirchentagszelt, Parkplatz P 2
10:00 Uhr Kinder-Gottesdienst
Mit Pfarrer Christian Dellert und der Kinderkirchentagsband mit Chris Halmen. Neuer Song: "Jesus, mein Lieblingslehrer".
11:00 Uhr Spielstraße
Basteln, Bubble-Soccer und weitere Spiele.
Mittags Verpflegung
Essen und Trinken käuflich vor Ort zu erwerben.
13:15 Uhr Mr. Joy
Auftritt von Mr. Joy
15:15 Uhr Friedensfeier
Auf der großen Wiese, gemeinsam mit Landesbischof Christian Kopp.