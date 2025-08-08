Fränkische Gemütlichkeit und weltweite Perspektiven verbindet das BegegnungsCentrum Mission EineWelt in Neuendettelsau miteinander.

Knapp 40 Kilometer südwestlich von Nürnberg liegt das Tagungshaus, das mit 40 Zimmern und mehreren modern ausgestatteten Seminarräumen Gruppen für Tagungen, Retreats und Workshops, aber auch Urlaubsgäste und private Feiern beherbergt.

Raum für Erholung und Meditation

Das BegegnungsCentrum ist ein Ort der Erholung und Meditation: Im Andachtsraum, im Aufenthaltsraum mit Küche und Getränken, im Gymnastikraum mit Tischtennis und Kicker sowie am Grillplatz im weitläufigen Garten kann Entspannung und Austausch stattfinden.

Alle Räume sind mit Aufzug erreichbar, im Erdgeschoss stehen behindertenfreundliche Zimmer zur Verfügung.

Festlich feiern und gut essen

Kulinarisch setzt das Haus auf fränkische und internationale Küche und verwöhnt seine Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Der große Festsaal mit Klavier, individuelle Menüvorschläge und ein Sektempfang im Garten machen das Haus zu einem besonderen Ort für Familienfeiern, Hochzeiten und Konfirmationen.

Auch Urlaubs- und Tagesgäste sind herzlich willkommen.

Globale Einblicke vor Ort erleben

Ein Highlight ist die Ausstellung "einBlick" von Mission EineWelt, die nach Voranmeldung besucht werden kann: Ein lebendiger Rundgang durch Papua-Neuguinea, Afrika, Asien und Brasilien – zum Anfassen und kostenfrei.

Weitere Entdeckungen warten in Neuendettelsau selbst, etwa das Löhe-Zeit-Museum oder die älteste evangelische Paramentenwerkstatt der Welt.

Aus seiner Verankerung in Franken heraus schafft das BegegnungsCentrum einen Ort, an dem geistliche, kulturelle und globale Perspektiven zusammenfinden.