Triefenstein: Auszeit für junge Männer in der Christusträger-Bruderschaft

Wie sehr das Klosterleben das eigene Leben verändert, hat auch der Theologe und Liedermacher Christoph Zehendner erfahren: Der ARD-Redakteur kündigte 2011 seinen Job und lebt seither mit der Christusträger-Bruderschaft auf Kloster Triefenstein in Mainfranken. Anders als die 25 Brüder, die zölibatär leben, ist Zehendner zwar verheiratet – doch folgt er dem täglichen klösterlichen Leben.

Junge Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren können herkommen, um ein paar Tage oder Wochen das brüderliche Leben kennenzulernen. "Komm und folge mir nach" heißt das Programm, das im Kloster oder auf einem Gutshof im Berner Oberland angeboten wird. "Die jungen Männer erleben hier sehr realistisch, was es bedeutet, miteinander zu essen, zu beten und zu arbeiten", erklärt Zehendner.

Die durchstrukturierten Tagesabläufe mit Gebeten, Arbeit und Mahlzeit erfordern viel Disziplin. Doch kommt dieser gegenläufige Trend gut an. Das Angebot nutzen Akademiker und Handwerker ebenso wie junge Männer, die spüren, dass ihnen das Leben als Bruder zusagen könnte. Kommen kann jeder – egal, ob er einer Glaubensgemeinschaft angehört oder nicht. "Was viele hier fasziniert, ist die große theologischen Freiheit, die sie bei den Brüdern spüren – bei aller persönlichen Verbindlichkeit, die damit verbunden ist. Ein junger Mann hat sich jedenfalls nach einer Probezeit dazu entschieden, Novize zu werden, andere überlegen gerade, ob sie diesen Weg einschlagen möchten.

Das Bedürfnis nach einem Leben in einer geistlichen Gemeinschaft wächst vor allem bei älteren Menschen: "Viele Männer und Frauen interessieren sich für eine Auszeit im Kloster, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder die Berufsphase abgeschlossen ist", sagt Manuel Ritter, der landeskirchliche Referent für Spiritualität und Kirchenmusik. Entschlossen sich früher eher Zwanzigjährige für das Leben in einer religiösen Gemeinschaft, klopften heute meist gestandene Männer und Frauen an die Türen der Klöster. "Für beide Seiten gilt es hier, sehr genau zu prüfen, ob dieses Leben nur ein frommer Traum ist oder der Realität standhält", sagt Ritter.

Wenn Konflikte und Probleme auftreten

Klöster und Kommunitäten bilden offenbar für viele Menschen einen Ort, an dem sie hoffen, zur Ruhe kommen zu können und Antworten zu finden auf Sinnfragen des Lebens. Das ist nicht immer einfach. Manchmal werden die Gäste beim "Kloster auf Zeit" von ihren Emotionen überwältigt. Denn in der Ruhe kommen alte Konflikte in der Familie, Stress im Job, Erziehungsprobleme oft richtig an die Oberfläche.

Dann stehen die Schwestern und Brüder für ein seelsorgerliches Gespräch zur Verfügung. Wenn die Ehe in die Brüche gegangen ist oder die Kinder nicht mehr mit den Eltern sprechen wollen, kann dies mit einer Auszeit meist nicht gelöst werden, sondern benötigt therapeutische Hilfe. Wer aber das spirituelle Leben in einer solchen Gemeinschaft einmal erlebt hat, möchte diese Erfahrung oft nicht mehr missen. Denn mit dem spirituellen Weg ist es ein wenig wie mit Sport oder einem Musikinstrument: Erst wer regelmäßig und ausdauernd trainiert, spürt eine Veränderung.