Vom Bodensee über die Berge und den Brombachsee bis Bodenmais im Bayerischen Wald: Die evangelische Landeskirche bietet auch in diesem Jahr wieder Hunderte spirituelle Angebote für Gäste in den bayerischen Urlaubsregionen an. Mit dabei sind die klassischen Berggottesdienste.

Aber auch die Sonnenauf- und -untergangsandachten an Seen seien beliebt, sagt der landeskirchliche Tourismusreferent Karsten Schaller. Was Stand-up-Paddling und Esel mit Spiritualität zu tun haben, erzählt er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Herr Schaller, wie jeden Sommer bietet die Landeskirche wieder zahlreiche Gottesdienste im Grünen oder auf Bergen an. Was gibt es alles?

Karsten Schaller: Im vergangenen Jahr hatten wir mehr als 40 Millionen Urlaubsgäste in Bayern. Bei 13 Millionen Einwohnern ist das schon eine unglaubliche Zahl. Darauf müssen wir als Landeskirche reagieren und Angebote machen. Bayern ist die beliebteste Urlaubsregion in Deutschland, mit grandioser Kulisse. Da können wir die Menschen wunderbar abholen und ihnen spirituelle Impulse geben.

Highlights sind Berggottesdienste, Seegottesdienste, Gottesdienste zum Sonnenaufgang oder -untergang und spirituelle Wanderungen. Vertreten sind wir vor allem in der Bodenseeregion, im Allgäu, in Oberbayern, im Bayerischen Wald und im Fränkischen Seenland - also in den klassischen Urlaubsregionen, aber auch im Fichtelgebirge und in anderen Gegenden.

Gigantische spirituelle Momente

Welche Seen und Berge sind denn dabei?

Am Hopfensee oder am Bodensee gibt es zum Beispiel Sonnenuntergangsgottesdienste zum meditativen Tagesausklang. Das sind gigantische spirituelle Momente, wenn der Tag still zu Ende geht und man über die Weite des Sees blicken kann. In Oberstaufen auf dem Hochgrat haben wir Sonnenaufgangsgottesdienste.

An der Kampenwand findet am 19. Juli wieder der zentrale Kampenwandgottesdienst statt und jeden Dienstag ein Gottesdienst auf der Zugspitze. Auf dem Silberberg bei Bodenmais im Bayerischen Wald werden ebenfalls Gottesdienste gefeiert, genauso wie in der Naturkapelle auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in Freyung. Das ist nur eine kleine Auswahl. Und dann haben wir auch noch ganz außergewöhnliche Angebote.

Und die wären?

Einmal Stand-up-Paddling (SUP) auf dem Altmühlsee. Dort gibt es während der SUP-Kurse spirituelle Impulse. Das Ganze nennt sich Genezareth Boards. Ins Leben gerufen hat es ein SUP-begeisterter Pfarrer, er bietet das auch unter dem Jahr an. Aber natürlich ist die Sommerzeit die beste Zeit für Stand-Up-Paddling auf dem See. Und dann haben wir noch spirituelle Eselwanderungen in Reutte in Tirol und im bayerischen Königswinkel. Tiere schaffen erfahrungsgemäß noch einmal einen ganz anderen Zugang zur Spiritualität.

In der Natur kommt man zur Ruhe

Warum sind spirituelle Angebote im Urlaub überhaupt so beliebt?

Urlaubsseelsorge kommt traditionell gut an, weil die Menschen im Urlaub mehr Zeit für Spiritualität und zum Nachdenken haben und endlich aus ihrem Alltagstrott kommen. In der Natur, im Wald, auf Bergen, an Seen - da kommt man einfach zur Ruhe. Wir spüren, dass die Menschen ein großes Bedürfnis nach Spiritualität haben, wenn sie aus dem Hamsterrad "Alltag" rauskommen. Auch Pilgern boomt immer noch.

Die meisten Gäste kommen übrigens nicht gezielt zu uns, sondern durch Zufall. Entweder bekommen sie einen Flyer von uns in die Hand, sie besuchen eine Kirche oder laufen bei einer Wanderung an einem Berggottesdienst vorbei und bleiben stehen.

Gibt es eigentlich einen Unterschied in der fränkischen und in der südbayerischen Urlaubsseelsorge?

Im Süden dominieren natürlich die Berge und die zahlreichen Touristen. Aber auch Franken hat einiges zu bieten, vor allem weil hier das Evangelische zum Tragen kommt, zum Beispiel die Posaunenchöre. In Südbayern haben wir eher Alphörner oder Ziehharmonika. Auch die Schäferwagenkirchen, die wir am Altmühlsee und am Brombachsee haben, gibt es in Südbayern nicht. Und in Franken geht es tourismusmäßig eher ruhiger zu als in den Alpen. Viele Familien sehen das als Vorteil und kommen gezielt ins Fränkische Seenland oder ins Fichtelgebirge.

Mit QR-Codes immer auf aktuellem Stand

Wie findet man am besten die Angebote der Landeskirche?

Entweder online über berggottesdienste.de und kircheimgruenen.de. Dort sind Hunderte Angebote enthalten. Oder über unseren Flyer, den wir überarbeitet haben: mehr Bilder und Landkarten und weniger Text, unterteilt nach den Urlaubsregionen Allgäu/Bodensee, Oberbayern, Fränkisches Seenland und Bayerischer Wald. Enthalten sind auch QR-Codes, so dass man immer auf dem aktuellen Stand ist – so erfährt man zum Beispiel, ob ein Berggottesdienst wegen schlechten Wetters verschoben wird.