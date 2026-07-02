Oft hilft schon ein offenes Gespräch oder ein spirituelles Angebot, um auf andere Gedanken zu kommen: Wenn Menschen im Urlaub sind, brechen oft alte Konflikte auf oder Krisen verstärken sich. Genau hier setzt die Urlauberseelsorge an. In Bad Reichenhall gibt es das Angebot nun seit 50 Jahren.
Urlauber suchen Gemeinde auf Zeit
Die Erwartungen an die Seelsorge im Urlaub sind vielfältig. Gäste suchen nach spirituellen Angeboten und unkomplizierten Gesprächsmöglichkeiten, erklärt Diakon Markus Sellner, der für die Kur- und Urlauberseelsorge in Bad Reichenhall zuständig ist. Viele schätzten es, für eine begrenzte Zeit als "Gemeindeglied-auf-Zeit" aufgenommen zu werden. Die seelsorgliche Begleitung bietet einen geschützten, oft anonymen Rahmen. "Man kann offener reden als daheim – den Gästeseelsorger sieht man nie wieder", erklärt Sellner im sonntags-Interview.
Wandel in der Gästebetreuung
In den letzten 50 Jahren habe sich das Reiseverhalten stark verändert, so die Beobachtung. "Den Kurgast, der mal vier Wochen hier ist und sich überall vor Ort umschaut, gibt es quasi nicht mehr", so Sellner. Die Aufenthalte seien kürzer geworden, was eine gezieltere Streuung der Angebote erfordert.
Während das Internet die Informationsarbeit erleichtert, bleibe der klassische Aushang in den Rehakliniken unverzichtbar. Formate wie "Spaziergänge zu dritt" hätten sich als erfolgreicher erwiesen als traditionelle Abendvorträge. Das Wichtigste aber bleibe unverändert: "Einfach da sein, wenn Menschen reden möchten", so Sellner.
Unterstützung in krisenhaften Zeiten
Manchmal wird der Urlaub selbst zur Krise. Die Urlauberseelsorge leistet hier wichtige Unterstützung, indem sie hilft, "Ordnung in die Krisenelemente zu bringen", so Sellner. Ein Patentrezept gebe es nicht. Wichtig sei, dass Urlauber nicht erst zum Ende ihres Aufenthalts den Kontakt suchen, sondern möglichst rasch um Unterstützung bitten.
Bad Reichenhall feiert 50 Jahre Kur- und Urlauberseelsorge
Für Diakon Sellner ist Bad Reichenhall ein ganz besonderer Ort. Der Ort, auch "Bayrisch Meran" genannt, besticht durch sein mildes Klima, die gute Luft, eine renommierte Therme und ein reiches kulturelles Angebot.
Selbst der Weg auf den Berg sei hier barrierearm möglich. Die zahlreichen Gottesdienste im Freien oder auf einem Berggipfel schaffen eine einzigartige Atmosphäre, in der man die Verbindung zwischen "oben und unten" spüren kann, so Sellner.
Zum Jubiläum gibt es eine Reihe von Sonderveranstaltungen:
- Gottesdienst am Pulverturm am Stadtfestsamstag, 4. Juli um 10 Uhr mit dem Posaunenchor Freilassing-Mitterfelden und unserem Oberbürgermeister Dr. Christoph Lung
- Feierlicher Gottesdienst zum Jubiläum am 19. Juli um 9.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche. Gastprediger ist Kirchenrat Pfarrer Karsten Schaller (Referent für Kirche in Tourismus und Sport) – der Jugendchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch.
- Themenjahr Baum: Die Gästeseelsorge und die Kirchengemeinde rücken die Bedeutung von Bäumen in den Fokus.
- 100 Jahre Neue Saline: Die Reichenhaller Saline feiert ihr großes Jubiläum.
- Kirchweihfest: Am 9. August 2026 wird im Gottesdienst die "Missa Campanae" zum 20-jährigen Glockenweihejubiläum wieder aufgeführt.
- Stadtführung zum Reformationstag: Am 31. Oktober 2026 um 10 Uhr findet in Kooperation mit der Tourist-Info eine Führung zum Thema "Auf den Spuren der Protestanten in Bad Reichenhall" statt.