Oft hilft schon ein offenes Gespräch oder ein spirituelles Angebot, um auf andere Gedanken zu kommen: Wenn Menschen im Urlaub sind, brechen oft alte Konflikte auf oder Krisen verstärken sich. Genau hier setzt die Urlauberseelsorge an. In Bad Reichenhall gibt es das Angebot nun seit 50 Jahren.

Urlauber suchen Gemeinde auf Zeit

Die Erwartungen an die Seelsorge im Urlaub sind vielfältig. Gäste suchen nach spirituellen Angeboten und unkomplizierten Gesprächsmöglichkeiten, erklärt Diakon Markus Sellner, der für die Kur- und Urlauberseelsorge in Bad Reichenhall zuständig ist. Viele schätzten es, für eine begrenzte Zeit als "Gemeindeglied-auf-Zeit" aufgenommen zu werden. Die seelsorgliche Begleitung bietet einen geschützten, oft anonymen Rahmen. "Man kann offener reden als daheim – den Gästeseelsorger sieht man nie wieder", erklärt Sellner im sonntags-Interview.

Wandel in der Gästebetreuung

In den letzten 50 Jahren habe sich das Reiseverhalten stark verändert, so die Beobachtung. "Den Kurgast, der mal vier Wochen hier ist und sich überall vor Ort umschaut, gibt es quasi nicht mehr", so Sellner. Die Aufenthalte seien kürzer geworden, was eine gezieltere Streuung der Angebote erfordert.

Während das Internet die Informationsarbeit erleichtert, bleibe der klassische Aushang in den Rehakliniken unverzichtbar. Formate wie "Spaziergänge zu dritt" hätten sich als erfolgreicher erwiesen als traditionelle Abendvorträge. Das Wichtigste aber bleibe unverändert: "Einfach da sein, wenn Menschen reden möchten", so Sellner.

Unterstützung in krisenhaften Zeiten

Manchmal wird der Urlaub selbst zur Krise. Die Urlauberseelsorge leistet hier wichtige Unterstützung, indem sie hilft, "Ordnung in die Krisenelemente zu bringen", so Sellner. Ein Patentrezept gebe es nicht. Wichtig sei, dass Urlauber nicht erst zum Ende ihres Aufenthalts den Kontakt suchen, sondern möglichst rasch um Unterstützung bitten.