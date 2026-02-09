Trocken, schwer zugänglich – so stellt man sich historische Quellen oft vor. Doch wer einen Blick in die Pfarrbeschreibungen wirft, merkt schnell: In diese dichten, manchmal überraschend direkten Berichte haben Pfarrer notiert, wie ihre Gemeinden funktionierten, worüber gestritten wurde, wie gearbeitet, gefeiert, gelitten und gehofft wurde. Dorfgeschichte, Sozialreportage und Verwaltungsschrift fallen hier auf einzigartige Weise zusammen.

Was früher mühsam im Archiv zusammengesucht werden musste, lässt sich heute bequem am Bildschirm entdecken: vom kleinen Weiler bis zur Industriestadt, von Kirchenbau und Schulwesen bis zu Hochwasser, Krankheiten und moralischen Sorgen der Zeit. Mehr als 300.000 Seiten aus rund 2.600 Gemeinden sind frei zugänglich gemacht worden. Damit wird Geschichte nicht nur bewahrt, sondern neu erzählt – aus der Perspektive der Pfarrer, mitten aus den Gemeinden heraus.

Mit den Pfarrbeschreibungen rücke eine Quellengattung in den Fokus, "die wirklich ganz besonders spannend ist und deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient", sagt Alexandra Lutz, Direktorin des LAELKB. Sie böten "einen ganz tollen Aussagewert für die Sozialgeschichte" und ermöglichten dichte Einblicke in die Lebenswelten vergangener Generationen. Dass nun – neben den Kirchenbüchern – eine zweite zentrale Quellengattung vollständig digital zur Verfügung steht, sei ein Meilenstein: "Das ist wirklich packender Lesestoff."

Der Weg dorthin war aufwendig. Die Texte lagen verstreut in Beständen ehemaliger königlich-bayerischer Konsistorien, in Pfarrarchiven oder sogar noch vor Ort. "Wir mussten sehr akribisch recherchieren", so Lutz.

Kopp: "Glaube lebt aus Erinnerung"

Warum solche Texte auch heute noch wichtig sind, macht Landesbischof Christian Kopp deutlich. "Unser Glaube lebt aus der Erinnerung", sagt er – und spannt den Bogen von Dietrich Bonhoeffer über aktuelle politische Erfahrungen bis hin zur eigenen Biografie. Erinnerung sei nichts Vergangenes, sondern Grundlage für Gegenwart und Zukunft.

Eine sehr persönliche Erfahrung habe er als Pfarrer im Nürnberger Stadtteil Neunhof im Knoblauchsland gemacht. Sein Vorgänger habe ihm eine handschriftliche Pfarrbeschreibung überreicht – entstanden in einer 14-tägigen Klausur. Das Dokument habe ihm geholfen, Menschen, Traditionen und Konflikte der Gemeinde zu begreifen. Zehn Jahre lang habe er immer wieder darauf zurückgegriffen. "Diese Beschreibungen sind nicht einfach Vergangenheit", betont der Landesbischof. "Sie helfen uns, zu verstehen, wie Menschen Herausforderungen gemeistert haben – und geben Mut für die Gegenwart."

Die Pfarrbeschreibungen wurden flächendeckend in den Jahren 1833, 1864 und 1912 erstellt. Warum danach nicht mehr? Kriege, gesellschaftliche Umbrüche – und veränderte Kommunikationsformen spielten eine Rolle. Zudem waren die Texte ursprünglich interne Arbeitsinstrumente, keine Veröffentlichungen. Heute übernehmen Gemeindebriefe, Chroniken und persönliche Rückblicke teilweise diese Funktion, allerdings ohne die analytische Tiefe der historischen Beschreibungen.

Gerade darin liegt der Reiz des Projekts: Man klickt sich nicht nur durch Geschichte, man entdeckt sich selbst darin – oder zumindest den Ort, an dem Großeltern lebten, Kirchen gebaut wurden, Hochwasser wütete oder hitzig diskutiert wurde, wie sittsam die Jugend sei.

Dass diese Quellen nun öffentlich zugänglich sind, ist auch der Bayerischen Staatsbibliothek zu verdanken. Bavarikon, das Onlineportal des Freistaats Bayern, übernehme nicht nur Technik und Redaktion, sondern auch die Finanzierung solcher Projekte, meint Generaldirektorin Dorothea Sommer. Es gehe darum, Kulturschätze aus ganz Bayern sichtbar zu machen – weltweit. Mehr als 570.000 Inhalte von über 200 Kultureinrichtungen sind inzwischen online. Für kleinere Archive sei das Portal eine große Chance. Mit den evangelischen Pfarrbeschreibungen werde zudem eine Lücke geschlossen, ergänzt Sommer: Während katholische Pfarrbeschreibungen vielerorts bereits gedruckt vorlägen, seien die evangelischen Texte bislang handschriftlich und schwer zugänglich gewesen.

Als sie im Gespräch die Gemeinde Illschwang bei Amberg erwähnt, reagiert Christian Kopp spontan: "Meine Oma hat dort gelebt." Ein kleiner Moment, der zeigt, wie schnell aus Forschung persönliche Geschichte wird.

Kartenspielen, Rauchen, nächtliche Treffen

Martin Ott, Leiter des Instituts für Fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bamberg und Bayreuth (Schloss Thurnau), lobt die Vielfalt der Berichte. Die Pfarrer schrieben nach festen Schemata, doch das Ergebnis sei alles andere als uniform. "Im Ergebnis führt das zu einem vielfältigen, oft bunten Profil der jeweiligen Gemeinde", sagt Ott. Ein Beispiel ist die oberfränkische Porzellangemeinde Schönwald. Dort notierte der Pfarrer detailliert das Freizeitverhalten der Jugend: Kartenspiel, Rauchen, nächtliche Treffen. Er beschrieb aber auch soziale Probleme – beengte Arbeiterwohnungen, frühe Fabrikarbeit – und griff selbst ein, etwa beim Bau moderner Wohnungen. "Man spürt die Nähe der Pfarrer zur Gemeinde", so Ott. Sie waren Beobachter, Chronisten und Akteure zugleich.

Von dieser Arbeit profitieren heute viele: Heimatforscher, Genealogen, Studierende, Lehrkräfte – und alle, die wissen wollen, wie es "bei uns früher war". Weil die Berichte nach einheitlichen Vorgaben entstanden, lassen sich Gemeinden bayernweit vergleichen. Für die Forschung ist das ein enormer Gewinn.

Die evangelischen Pfarrbeschreibungen sind nun für alle da. Und vielleicht beginnt die spannendste Reise nicht im Archiv, sondern am heimischen Bildschirm – mit der Frage: Was steht eigentlich über meine Gemeinde?