Kirchengemeinden, Dekanate und kirchliche Einrichtungen können inzwischen auf eine Vielzahl digitaler Werkzeuge zurückgreifen. Sie helfen dabei, Websites zu pflegen, Veranstaltungen bekannt zu machen, Newsletter zu versenden, Spenden zu sammeln oder mit Mitgliedern in Kontakt zu bleiben.

Wir stellen wichtige Tools vor und zeigen, wo sie zu finden sind.

Die eigene Website als digitale Heimat

Der Website-Baukasten der bayerischen Landeskirche ermöglicht Gemeinden eine einfache Gestaltung und Pflege ihrer Internetseiten. Nach einer Schulung können Inhalte selbstständig aktualisiert werden. Die jährlichen Kosten liegen bei etwa 180 Euro.

Link: Musterwebseite Evangelisch

Termine zentral verwalten

Mit der Plattform "Evangelische Termine" können Veranstaltungen zentral erfasst und automatisch für Printprodukte, Websites oder regionale Übersichten bereitgestellt werden. Das System ist kostenlos und erleichtert die Pflege von Veranstaltungsdaten erheblich.

Link: evangelische-termine.de/

Kostenlose und rechtssichere Bilder

Für die Bebilderung von Publikationen empfiehlt sich die Bilddatenbank FUNDUS der EKD. Mitarbeitende mit ELKB-Mailadresse erhalten Zugriff auf hochwertige und rechtssicher nutzbare Fotos.

Link: www.fundus.media/

Professionelle Gestaltung leicht gemacht

Die DesignCloud der bayerischen Landeskirche hilft bei der Erstellung von Gemeindebriefen und anderen Printprodukten. Vorgefertigte Layouts sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild und sparen Zeit in der Produktion.

Link: elkb-design-cloud.de/

Canva für NGOs

Ergänzend dazu hat sich Canva als vielseitiges Gestaltungstool etabliert. Viele Vorlagen erleichtern die Erstellung von Social-Media-Grafiken, Flyern oder Präsentationen. Für kirchliche und gemeinnützige Organisationen gibt es kostenlose Pro-Lizenzen.

Links: canva.com/de_de/canva-fuer-non-profit-organisation

Mitgliederkommunikation per App

Mit Churchpool steht Gemeinden und Regionen eine eigene Community-App zur Verfügung. Sie eignet sich für Nachrichten, Gruppenkommunikation, Termine und digitale Mitgliederkommunikation. Im ersten Jahr kann sie kostenfrei genutzt werden, danach fallen Lizenzkosten an.

Link: elkb-digital.de/2023/12/18/gemeinde-app-churchpool-jetzt-fur-die-elkb-verfugbar

Newsletter professionell versenden

Regelmäßige Newsletter gehören zu den wirksamsten Kommunikationskanälen. Mit CleverReach können Newsletter rechtssicher gestaltet, geplant und versendet werden. Nach der einmaligen Einrichtung lassen sich Inhalte schnell verbreiten.

Link: cleverreach.com/de-de

Digitale Schaukästen und lokale Sichtbarkeit

Digitale Schaukästen ermöglichen die automatische Ausspielung von Terminen, Nachrichten und Veranstaltungshinweisen. Teilweise können Daten direkt aus der Terminplattform übernommen werden.

Links: gemeindeschaukasten-digital.de

Eintrag bei Google

Auch ein gepflegter Eintrag bei Google erhöht die Auffindbarkeit kirchlicher Einrichtungen. Aktuelle Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Rezensionen stärken die Sichtbarkeit in Suchmaschinen.

Link: www.yext.com/de/resources/publications/leitfaden-zu-google-my-business

Spenden digital sammeln

Online-Spenden werden für viele Projekte immer wichtiger. Das Spendentool Twingle ermöglicht digitale Fundraising-Kampagnen und kann unkompliziert in Websites eingebunden werden.

Links: twingle.de/registrierung-evangelisch-lutherische-kirche-bayern/

fundraising-bayern.de/online-spenden-tool

Zusammenarbeit im Team

Für die tägliche Organisation stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung:

Microsoft Teams für Kommunikation, Projektmanagement und Zusammenarbeit.

ELKB Cloud (Nextcloud) für die gemeinsame Datenspeicherung.

Diese können über das Intranet der bayerischen Landeskirche genutzt werden.

Komoot: Pilgerwege und Wanderungen

Mit Komoot können Pilgerwege, spirituelle Angebote oder Themenrouten digital veröffentlicht und navigierbar gemacht werden. Gemeinden und Dekanate können so neue Zielgruppen erreichen und ihre Angebote sichtbar machen.

Link: komoot.de/user/bayernevangelisch

Podcasts

Wer Geschichten, Interviews oder spirituelle Impulse hörbar machen möchte, kann auf Podcast-Plattformen wie Podigee oder Podcaster zurückgreifen. Dort werden Beiträge zentral verwaltet und auf verschiedene Podcast-Dienste verteilt. Die Dienste sind nicht kostenlos verfügbar.

Link: www.podigee.com/de

Vernetzung und Weiterbildung

Neben technischen Werkzeugen verweist die Übersicht auch auf wichtige Netzwerke und Serviceangebote der kirchlichen Kommunikationsarbeit. Dazu gehören das Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit der ELKB, das bundesweite Netzwerk Öffentlichkeitsarbeit der EKD sowie das europäische Online-Netzwerk ECIC. Sie bieten Austausch, Fortbildungen und strategische Impulse für die Kommunikationsarbeit.

Links: netzwerk-oe.de/

Weitere wichtige Informationsquellen