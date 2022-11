Das kirchliche Arbeitsrecht ist also besser als sein Ruf?

Es hat zwar gelegentlich eine schlechte Presse, ist aber, wenn man sich mal anschaut, deutlich besser als sein Ruf. Ich kann das an drei Dingen konkret benennen: Es gibt in neun Prozent aller betriebsratsfähigen Betriebe tatsächlich auch Betriebsräte. Neun Prozent. Wir haben in 90 Prozent aller Einrichtungen eine Mitarbeitervertretung. Das ist ein ganz anderer Deckungsrad betrieblicher Interessenvertretung als draußen in der Welt. Dann zahlen wir in der Pflegewirtschaft gemeinsam mit der Caritas die höchsten Entgelte. Und in der verfassten Kirche, also in den Landeskirchen, Kirchengemeinden, Dekanate etc. zahlen wir wie der öffentliche Dienst, teilweise ein wenig besser. Also kann es ja so schrecklich mit dem kirchlichen Arbeitsrecht nicht sein.

Die Zulässigkeit von Arbeitskämpfen und Streik käme für Sie nicht infrage?

Das Bundesarbeitsgericht hat im November 2012 festgestellt: Wenn der Dritte Weg funktioniert, wenn die Spielregeln eingehalten werden, ist Streik nicht erforderlich und von daher ausgeschlossen. Das ist auch die kirchliche Position. Wenn der Dritte Weg nicht funktioniert, weil der individuelle Arbeitgeber sich nicht daran hält, ist Streik möglich. Auch das ist auch unsere Auffassung. Dazu muss man sehen: Die Gewerkschaften haben im Bereich der Evangelischen Kirche und der Diakonie einen Organisationsgrad zwischen einem und fünf Prozent. Jede Schnupfenwelle kostet uns mehr Arbeitskraft als uns ein Streik kosten würde.

Das klingt, als sähe die EKD das Ansinnen der Ampelkoalition relativ gelassen.

Ja. Wir sind gesprächsbereit, aber wir werden aufzeigen, was nicht zur Disposition steht. Über Details kann man immer reden. Wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, als sagten wir, es müsse alles so bleiben. Arbeitsrecht ist eine dynamische Materie. Das gilt auch für das kirchliche Arbeitsrecht.