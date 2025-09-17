Am Montag, 15. September 2025, hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre bundesweite Klimakampagne gestartet. Ziel ist es, junge Erwachsene, Kirchenmitglieder und Umweltinteressierte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus christlicher Perspektive zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Schritte zu einem nachhaltigen Lebensstil ebenso wie politisches Engagement. Zugleich will die EKD ihre Rolle als relevante Stimme in der Klimadebatte festigen. Denn Gottes Schöpfung braucht gemeinsames Handeln – heute und für morgen.

Social-Media-Kampagne der EKD

Unter dem Motto "Du zählst – gemeinsam etwas bewegen" setzt die EKD in den kommenden drei Monaten auf drei zentrale Themen in ihren Social-Media-Kanälen:

Klimagerechtigkeit : Menschen, die am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben, sind oft am stärksten von ihren Folgen betroffen – sowohl hierzulande als auch in ärmeren Regionen der Welt.

: Menschen, die am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben, sind oft am stärksten von ihren Folgen betroffen – sowohl hierzulande als auch in ärmeren Regionen der Welt. Mobilität : Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht gleichberechtigten Zugang zu guter und klimafreundlicher Mobilität.

: Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht gleichberechtigten Zugang zu guter und klimafreundlicher Mobilität. Nachhaltig einkaufen: Weniger und bewusster konsumieren, schafft Fairness und eine lebenswerte Zukunft – im Einklang mit der Natur und innerhalb der planetaren Grenzen.

Den Auftakt bildet im September das Thema "Nachhaltig einkaufen" mit dem Motiv Adam und Eva. Im Oktober folgt "Mobilität" mit der Arche Noah. Anschließend steht "Klimagerechtigkeit" im Mittelpunkt, bevor die Kampagne in der Adventszeit mit "Nachhaltig schenken" und dem Motiv der Heiligen Drei Könige ihren Abschluss findet.

EKD: Jeder kann helfen

Die Kirche betont, dass wir Verantwortung für die Natur, alles Leben auf der Erde, unsere Mitmenschen und zukünftige Generationen tragen. "Gottes Liebe gilt seiner ganzen Schöpfung", heißt es von der EKD, und es sei zugleich notwendig, dass Menschen selbst aktiv werden.

Jeder könne helfen, betont die Kirche:

"Kleine und große Schritte zählen. Gemeinsam können wir die Schöpfung bewahren und für eine Zukunft sorgen, in der alle Menschen und Lebewesen gerecht und sicher leben können."

"Gottes Schöpfung braucht unser gemeinsames Handeln – heute für morgen", lautet das zentrale Leitbild.

Hintergrundinfos, Quizfragen und weiterführende Projekte aus Landeskirchen findet ihr auf der Kampagnenwebsite der EKD.

(mit Material vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP))