Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und zwölf Landeskirchen laden Paare am 26. Juni 2026 bundesweit zu Segnungen und kirchlichen Trauungen ein. Die Aktion läuft unter dem Motto #einfachheiraten.

Nach Angaben der EKD startet die zentrale Website einfachheiraten.info am 14. Februar, dem Valentinstag, mit einer interaktiven Karte zu teilnehmenden Gemeinden. Höhepunkt der Aktion ist das Wochenende rund um den 26. Juni, wohl wegen der Schnapszahl (26.6.2026). Gemeinden bieten dort Segnungen und Trauungen in Kirchen, Gärten und an besonderen Orten an.

In Bayern gibt es #einfachheiraten seit 2023 einmal im Jahr. Vergangenes Jahr wurden nach Angaben der Landeskirche mit 802 getrauten oder gesegneten Paaren ein neuer Teilnahme-Rekord aufgestellt.

Landesbischof Kopp: Liebe braucht Segen

Der bayerische Landesbischof Christian Kopp erklärte dazu laut einer Mitteilung der bayerischen Landeskirche: "Liebe braucht nicht immer ein großes Fest, Liebe braucht Aufmerksamkeit und viel Segen." Weiter sagte er:

"Mit #einfachheiraten öffnen wir unsere Kirchen für Paare, die ihre Beziehung unter Gottes Segen stellen möchten – persönlich, feierlich und ohne großen Aufwand."

Neben kirchlichen Trauungen sind auch Segnungen von Partnerschaften, Verlobungen oder Ehejubiläen vorgesehen. Für eine evangelische Trauung müssen Paare standesamtlich verheiratet sein; mindestens eine Person muss der evangelischen Kirche angehören. Für Segnungen gelten demnach keine formalen Voraussetzungen.

55 Orte in Bayern dabei

Nach eigenen Angaben beteiligen sich bundesweit mehr als 110 Orte, davon 55 in Bayern. Als Veranstaltungsorte nennt die Kirche unter anderem den Baumwipfelpfad Steigerwald, den Tegelberg bei Hohenschwangau, den Wärmeraum der Skisprungschanze in Oberstdorf und die gebärdensprachliche Gemeinde Nürnberg. Weitere Gemeinden könnten sich noch registrieren.

Die Aktion findet 2026 erstmals bundesweit statt. 2025 beteiligten sich nach Angaben der Kirche rund 80 Orte im Rahmen einer Kooperation von drei Landeskirchen.