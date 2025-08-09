In Bayerns kleinstem Heilbad inmitten des Fichtelgebirges liegt in sonniger Hanglage das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum (EBZ) Bad Alexandersbad. Es steht für engagierte Bildungsarbeit im ländlichen Raum aus evangelischer Perspektive - und bringt damit die Zurückgezogenheit des Ortes mit einem Bildungsangebot zusammen, das mitten in aktuelle gesellschaftliche und kirchliche Debatten zielt. Mit 107 Betten in 63 Zimmern und einem vielfältigen Raumkonzept ermöglicht das EBZ eine Vielzahl an Tagungen, Seminare und Workshops.

Seminare, Tagungen und Kreativangebote: Raumvielfalt im EBZ Bad Alexandersbad

Neben fünf Gruppenräumen und dem Roten Salon bietet der Große Saal mit Flügel und Blick ins Grüne Raum für 120 Sitzplätze. Für noch größeren Platzbedarf steht eine Mehrzweckhalle mit Bühne zur Verfügung - für Events und Empfänge bestuhlbar für 250 Sitzplätze, aber auch umrüstbar zur Sporthalle mit Toren.

Geistliches Leben kann in der Kapelle mit Orgel oder im Meditationsraum stattfinden. Und für kreativ Begabte oder die, die es werden wollen, steht ein Werkraum mit Brennofen zur Verfügung. Den Feierabend kann man gemütlich im Bierstüberl mit seinen zwei Kegelbahnen ausklingen lassen.

Demokratie stärken und Vielfalt leben: Projekte und Initiativen am EBZ

Das EBZ ist mit dem "Grünen Gockel" umweltzertifiziert und nimmt an der Initiative "bio-regional-fair" teil - so wird in der Küche auf Regionalität und Ökologie der Speisen großen Wert gelegt.

Mit seinem Jahresprogramm "Das Leben entfalten!" bietet das EBZ Veranstaltungen aus verschiedensten Bereichen von Politik und Gesellschaft über Kirche und Gemeinde, Persönlichkeitsbildung, Glaube und Spiritualität bis hin zu Kultur und Kreativität an. Besonders Themen des ländlichen Raums wie Demografie, Gemeinwesenarbeit und Ehrenamt liegen dem EBZ dabei am Herzen. Lernerfahrungen versteht das EBZ als "lebendiges Gespräch" und verbindet Lernen und miteinander Leben unter einem Dach.

So sind am EBZ auch verschiedene Projektstellen angegliedert - unter anderem die Antidiskriminierungsberatung "Füreinander in Oberfranken", die Evangelische Arbeitsstelle Antiziganismus Bayern oder auch das Bundesprogramm "Demokratie leben".

Freizeitangebote rund um Bad Alexandersbad

Natur und Kultur lassen sich in unmittelbarer Nähe des EBZ auch direkt erleben: hinter dem Haus erhebt sich der Wald mit gut gepflegten Wanderwegen durch den Naturpark Fichtelgebirge.

Auch die Luisenburg-Festspiele und das dortige Felslabyrinth sowie das Zisterzienserinnenkloster Waldsassen mit seiner weltbekannten Klosterbibliothek laden Gäste von Nah und Fern zu einem Ausflug ein.

So versteht sich das EBZ als guter Ort, um die Region kennen zulernen und um ins Gespräch zu kommen - mit sich selbst, miteinander und auch mit Gott.