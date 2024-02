epd-bild/Jens Schulze

Die Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) demonstriert mit zwei Kunstinstallationen am 25. Januar in Hannover gemeinsam mit der Betroffeneninitiative Hildesheim gegen die Verschleppungstaktik der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Die Protestaktion fand anlässlich der Präsentation der Studie zu sexualisierter Gewalt in der EKD und Diakonie statt.