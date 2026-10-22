Wenn das Scheitern kein gutes Ende hat

Martin Reents vom Bunten Haus Miesbach erzählt eine andere Geschichte. Das MUT-Projekt selbst besteht seit acht Jahren und hat sich bewährt. Dass bei Innovation nicht alles gelingt, gehört für ihn dazu: "Man macht drei Sachen, zwei gehen schief, eine funktioniert – und das reicht, um den nächsten Schritt zu machen."

Doch Reents kennt auch ein Scheitern, das sich nicht so einfach in diese Logik einfügt. Er wird bei der F*ck Up Night von einer frustrierenden Erfahrung mit Fördermitteln berichten. Es geht um ein Projekt, bei dem der Umgang mit bewilligten Mitteln und die Anforderungen der Förderung zu einem Konflikt führten. Reents beschreibt, wie viel Zeit und Energie in Auseinandersetzungen flossen, statt in die eigentliche Arbeit.

Was ihn daran besonders beschäftigt: Die Geschichte hat für ihn kein versöhnliches Ende. Er könne nicht sagen, dass er daraus etwas gelernt habe oder dass am Ende alles besser geworden sei. "Das ist keine Fuck-up-Story, bei der am Ende alles besser geworden ist", sagt er.

"Das ist einfach richtig schiefgegangen."

Reents will damit nicht behaupten, dass Förderprogramme grundsätzlich falsch seien. Der Bewerbungsprozess habe auch geholfen, das Projekt an einer lokalen Entwicklungsstrategie auszurichten. Aber seine Erfahrung zeigt, dass nicht jedes Scheitern automatisch zu einer wertvollen Lektion wird. Manchmal bleibt ein Schaden, eine Enttäuschung oder die Erfahrung, dass ein System und die Realität eines Projekts nicht zusammenpassen.

Gerade deshalb ist seine Perspektive wichtig. Eine Fehlerkultur, die aus jedem Rückschlag sofort einen Erfolg durch Lernen machen will, kann selbst zum Problem werden. Sie lässt wenig Raum dafür, dass etwas schlicht misslingt – und dass Betroffene darüber frustriert sein dürfen.

Anna-Nicole Heinrich: Scheitern ist nicht dasselbe wie ein Fehler

Auch Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), will bei der F*ck Up Night von Rückschlägen erzählen. Ihre Beispiele reichen von einer abgesagten Präsenzsynode bis zu einem misslungenen Haarschnitt für einen Hund, auf den sie aufgepasst hatte. Anhand des Hundes habe sie erlebt, wie groß die Versuchung sein könne, einen peinlichen Fehler zu vertuschen: Im Nachhinein habe sie versucht, das Ergebnis auf Fotos zu kaschieren. Ähnlich werde auch bei größeren Vorhaben manchmal versucht, Missgeschicke zu überspielen, statt offen damit umzugehen.

"Nicht alles, was sich wie Scheitern anfühlt, war ein Fehler. Eine Idee kann scheitern, ohne dass jemand etwas falsch gemacht hat", sagt Heinrich. Entscheidend sei, das Geschehene anzuerkennen, statt es zu vertuschen oder zwanghaft in eine Erfolgsgeschichte umzudeuten.

In der evangelischen Kirche beobachte sie, dass es durch den gewachsenen Druck auf das Gesamtsystem schwieriger werden könne, offen anzusprechen, wenn etwas nicht mehr funktioniere. Das betreffe neue Projekte ebenso wie etablierte Angebote und Strukturen. Auch Bewährtes müsse daraufhin überprüft werden, ob es unter veränderten Bedingungen noch trage und was gegebenenfalls angepasst werden müsse.

Gerade wenn viel Herzblut in einem Projekt stecke, könne Kritik daran persönlich treffen. Umso wichtiger sei es, Entscheidungen hinterfragen zu können, ohne die Wertschätzung füreinander infrage zu stellen.

"Wenn viel Herzblut in einem Projekt steckt, kann Kritik daran persönlich treffen. Umso wichtiger ist, dass wir eine Entscheidung hinterfragen können, ohne einander die Wertschätzung zu entziehen."

Das Problem zeige sich auf allen Ebenen, vom Posaunenchor bis zum Rat der EKD. Selbst wenn Beteiligte bereits Zweifel hätten, ob eine Entscheidung oder ein Vorhaben funktionieren werde, werde das manchmal nicht ausgesprochen, weil niemand andere verletzen wolle. So werde aus Rücksicht auf Personen mitunter zu lange an einem Vorhaben festgehalten.

Der christliche Glaube biete dafür eine theologische Grundlage: Menschen müssten sich Gottes Liebe nicht durch Leistung verdienen. Wer seinen Wert nicht durch Erfolge beweisen müsse, könne eher eingestehen, dass etwas misslungen sei. "Nur weil ich etwas verbockt habe, mit einer Idee gescheitert bin oder mein Ziel nicht erreicht habe, heißt das nicht, dass ich als Person gescheitert bin", sagt Heinrich. Auch müsse nicht aus jeder Niederlage nachträglich eine Erfolgsgeschichte werden.

Daraus folge für sie eine Verantwortung gegenüber anderen. Wer Menschen zum Experimentieren und Ausprobieren ermutige, müsse sie auch im Scheitern begleiten. Das bedeute nicht, Rückschläge schönzureden oder Menschen aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Vielmehr gehe es darum, anzuerkennen, wie enttäuschend ein Scheitern sein könne, und die Betroffenen damit nicht allein zu lassen.