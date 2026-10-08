Die bayerische Landeskirche stellt die Buß- und Bettagsinitiative 2026 unter das Motto "Bitte wenden! Mit dir beginnt Neues". Der Buß- und Bettag wird in diesem Jahr am 18. November 2026 begangen. Zentrales Motiv der Kampagne sind gelbe Plastikenten, die auf dem Plakat von oben gezeigt werden und in einer Reihe schwimmen und eine weiße Ente unter sich haben, die aus der Reihe ausschert.

Das Motto soll die Menschen zu einer bewussten Kurskorrektur im persönlichen und gesellschaftlichen Leben anregen, so die Initiatoren. Die Kampagne verwendet dabei das aus Navigationssystemen bekannte Signal "Bitte wenden!" als Bild für Umkehr, Neuanfang und Neuorientierung. Menschen seien eingeladen, das eigene Handeln zu überprüfen und dort Veränderungen vorzunehmen, wo Fehlentwicklungen oder festgefahrene Situationen erkannt werden. Darüber hinaus setzen sich die Kirchen weiterhin dafür ein, dass der Tag bundesweit wieder den Status eines gesetzlichen Feiertags erhält.

In den Begleittexten zur Kampagne wird auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen verwiesen. Genannt werden unter anderem politische Konflikte, als problematisch empfundene Entwicklungen sowie persönliche Krisen und Belastungen. Der Buß- und Bettag solle Raum schaffen, innezuhalten, das eigene Leben zu bedenken und neue Wege in Betracht zu ziehen.

Was ist der Buß- und Bettag?

Der evangelische Gedenk- und Feiertag hat einen festen Platz im Kirchenjahr. Seit der Abschaffung als arbeitsfreier Feiertag in den meisten Bundesländern im Jahr 1995 wird er außerhalb Sachsens überwiegend an einem regulären Werktag begangen. Gleichwohl wird er vielerorts mit Gottesdiensten, Andachten und weiteren kirchlichen Veranstaltungen gefeiert.

Für Gemeinden und kirchliche Einrichtungen stellen die Organisatoren Materialien zur Kampagne 2026 zur Verfügung. Dazu gehören das Kampagnenmotiv mit den Enten, ein Ankündigungstext für Gemeindebriefe sowie ein Gebetsheft.

Auf der Kampagnen-Webseite gibt es zudem eine Umfrage, auch sollen die Nutzer*innen ein eigenes Gebet formulieren, das auf der Webseite veröffentlicht wird. Zudem gibt es einen zentralen Terminkalender, bei dem man sich erkundigen kann, wo in der eigenen Region eine Gottesdienst an Buß- und Bettag gefeiert wird.