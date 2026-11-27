Das Setting im Münchner Metropoltheater ist radikal sparsam: Zwei Armlehnstühle aus Chrom und Ledersitz, ein kleiner Beistelltisch, auf dem zwei Trinkbecher und ein Teller mit Kuchen stehen. Vier superschmale, designte Stableuchten, eine an jeder Ecke des Podests, das die Bühne ausmacht. Und schon entsteht in der offenen Bühnenwelt dieses Theaters ein gefühlt intimer Raum für das psychologische Kammerspiel um Sucht und Abstinenz, Schuld und Verantwortung, Glauben und Vergebung.

In dem Zwei-Personen-Stück "Der Fünfte Schritt" begegnen sich James und Lukas bei den Anonymen Alkoholikern. Der Ältere, James, seit vielen Jahren trocken, übernimmt die Mentorenrolle für den jungen Neuzugang Lukas. Zwölf Schritte im Leitfaden der AA sollen von der Alkoholsucht befreien. Der fünfte Schritt ist der Kipppunkt. In ihm geht es darum, Fehler einzugestehen, die (Schein-)Moral zu hinterfragen, sich mit Wahrheiten zu konfrontieren, die einen wieder zum Alkohol treiben könnten. Eine schonungslose Abrechnung mit dem bisherigen Leben.

Zwei Männer, zwölf Schritte und ein gefährliches Geständnis

Es ist die eigene Geschichte des irischen Autors David Ireland, die er in diesem Stück, das als Deutschsprachige Erstaufführung im Metropoltheater Premiere hatte, verarbeitet hat. So lässt er es auch seinen jungen Protagonisten sagen. Er habe zwar Probleme mit Alkohol, aber er möchte kein gewalttätiger Alkoholiker werden wie sein Vater. Aus den regelmäßigen Treffen beider Männer entwickelt sich in fünf Szenen ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide zunehmend die Kontrolle über das Gespräch und das Vertrauen ineinander verlieren. Keine Ablenkung also, kein Requisitenschnickschnack, um sich voll auf die beiden Protagonisten und ihre dynamisch-dialogische Auseinandersetzung zu konzentrieren.

Voller Testeron der anfangs schluffige Lukas (fantastisch authentisch: Sebastian Griegel), der sich als verlorener Sohn empfindet, ohne soziales Netz und Boden, komplett beziehungsunfähig. Zwanzigmal am Tag Pornos gucken und sich dabei einen runterholen, permanent an das Eine denken, egal, ob er auf "die Titten" der Frau im Arbeitsamt oder "den Arsch" einer Frau im Fitnessstudio starrt. So what. Der sich verwuschelt in seiner Baggy-Jogginghose und dem ärmellosen T-Shirt hinlümmelt, aufspringt, rumfuchtelt, wenn er begeistert aus action-Filmen zitiert, der überhaupt permanent eine ungestüme Körperlichkeit mit direkter Sprache auf die Bühne bringt.

Der ältere James hingegen (eine Spur zu aufgesetzt: Matthias Grundig), schon optisch vom Anzug mit Weste gehalten, versucht, den Überlegenen mit Erfahrung zu mimen, den abgeklärten Mental Coach, der dem Jüngeren sagt, wo es lang zu gehen hat, alias alter, weißer Mann. Verdruckst mit verschränkten Armen und übereinander geschlagenen Beinen sitzt er da, immer mehr nimmt er die Vaterrolle ein, die seinen eigenen unterdrückten und unzureichend bearbeiteten "fünften Schritt" zutage treten lassen.

Das wird zum aufgeladenen Schlagabtausch, steigert sich zum Kräftemessen voller Schlagfertigkeit und Reibung, bis es sich schließlich bei James in psychischer und physischer Gewalt entlädt. Bei ihm, von Lukas scharfsinnig als "päpstlicher als der Papst" demaskiert, wird plötzlich auch äußerlich sichtbar, dass er die Zeichen des (offenbar rückfälligen) Alkoholikers trägt: Bierbauch unter der stramm sitzenden Anzugweste und gerötete Augen in den verrutschten Gesichtszügen. James hingegen bekommt immer mehr Struktur in seinem Leben, die aufrechte Körperhaltung mit abnehmender Zappeligkeit zeugt davon. Die überbordende Energie wird bis in die Mimik und Gestik ausgespielt und kanalisiert.

Zwischen Hasenkostüm und Gottesfrage

Auch das ein wunderbarer Regieeinfall: James im Hasenkostüm, eine Karotte mümmelnd. Eine für die Zuschauer optische Verifizierung des Traums, den Lukas hatte, als er James im Hasenkostüm erlebt hat. Sehr komisch, wie überhaupt das ganze Stück sonst eher verbal mit trockenem Witz und scharfzüngiger Ironie durchsetzt ist.

Am Ende hocken beide nebeneinander auf dem Boden. James als ein Häufchen Elend, Lukas, der mit Gott spricht und James dann vergeben kann. Man glaubt es kaum, aber in diesem Stück spielen Glauben und Spiritualität ernsthaft eine Hauptrolle. Wie der sich "atheistisch" gebende Lukas dem "im Buddhismus schwimmenden" James mit seinem "Erweckungserlebnis" kontert, ist sowohl im Text als auch schauspielerisch beeindruckend.

Es wäre dennoch alles nichts ohne die feinfühlige Regie von Jochen Schölch, der perfekt den eskalierenden Dialog der beiden Protagonisten inszeniert, musikalische Übergänge inklusive, von Johnny Cash bis Pastor T .L. Barrett. Nicht spektakulär, sondern unterhaltsam. Feines Theater zum Nachdenken.