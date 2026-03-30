In einer mehrjährigen Sanierung, die von 2021 bis 2023 umgesetzt wurde, wurde die Kirche stabilisiert. Das Fundament an der Westseite wurde freigelegt und verfestigt. Vor allem aber griff man tief in die Konstruktion ein: "Das Aufregendste – und nicht Sichtbare – war, dass die Kirche in den Obergaden von Westen her ‚durchbohrt‘ und Zuganker eingeführt wurden, die den Schub von Westen nach Osten aufhalten sollen", ergänzt Bauausschuss-Mitglied Gustaf Wetzel. Diese Stahlanker verlaufen unsichtbar im Mauerwerk, halten die Kräfte zusammen, die das Gebäude auseinanderzudrücken drohten.

Bautechnik im Fokus: Zuganker sichern die Franziskanerkirche nachhaltig

Was nach massiven Eingriffen klingt, ist im Ergebnis kaum zu sehen. Tatsächlich galt bei allen Maßnahmen das Prinzip größtmöglicher Zurückhaltung. Die Eingriffe sollten minimal bleiben, der historische Bestand bewahrt werden. Selbst bei der Innenrenovierung wurde behutsam vorgegangen: reinigen statt übermalen, sichern statt ersetzen.

Und doch hat die Kirche gewonnen – an Stabilität und an Ausstrahlung. Die Innensanierung ließ den Raum heller, ruhiger, gefasster erscheinen. Alte Risse verschwanden unter Kalklasuren, Holzarbeiten wurden aufgearbeitet, die Ausstattung gesichert. "Die Kirche hat dadurch an Schönheit gewonnen", sagt Bezzel.

Rund 1,34 Millionen Euro kostete das Gesamtprojekt. Neben kirchlichen Mitteln flossen Fördergelder, unter anderem aus staatlichen Töpfen. Für eine Kirche ohne eigene Gemeinde im klassischen Sinne ist das eine erhebliche Investition. Aber die Franziskanerkirche ist mehr als ein Bauwerk. Sie erzählt von der Geschichte eines Ordens, der im späten 13. Jahrhundert nach Rothenburg kam. Die Franziskaner suchten die Nähe zum Wasser, zur Tauber, und errichteten hier ihr Kloster. Ihre Kirche, schlicht und funktional gedacht, entwickelte sich über die Jahrhunderte zu einem Raum voller Kunst und Erinnerung.

Zu den herausragenden Ausstattungsstücken zählt der Riemenschneider-Altar, dessen fein geschnitzte Figuren zu den bedeutendsten Werken der Region gehören. Ebenso bemerkenswert sind die modernen Fenster des Künstlers Johannes Schreiter. "Wenn die Sonne morgens genau über die Achse einfällt, ist das wirklich beeindruckend", beschreibt Pfitzinger den Moment, in dem das Licht die Farben zum Leuchten bringt.