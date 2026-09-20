Wer den Urlaub für das kommende Jahr plant, wird schnell feststellen, dass viele Feiertage im Jahr 2027 auf das Wochenende fallen: Der Tag der Arbeit, der Tag der Deutschen Einheit, der Reformationstag und die beiden Weihnachtsfeiertage.

Um die Zeit für den Urlaub optimal zu nutzen, sollte gut geplant werden.

Wer die Feiertage und die Urlaubstage gut kombiniert, kann aus 28 Urlaubstagen insgesamt 54 freie Tage herausholen.

Brückentage für Ostern 2027

Wer die Feiertage rund um Ostern gut kombiniert, kann sich von 20. März bis 4. April 2027 insgesamt 16 Tage Urlaub herausholen. 8 tage Urlaub gibt es für die Zeit vom 22. bis 25. März und die Tage vom 30. März bis zum 2. April.

Brückentage für Pfingsten und Fronleichnam 2027

Insbesondere für die Bayern mit ihren Pfingstferien lohnt sich eine Kombination aus Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Wer die Tage vom 3. bis 21. Mai Urlaub nimmt, kann mit 13 Tagen Urlaub insgesamt 23 freie Tage genießen - nämlich von 1. bis 23. Mai. Wer zusätzlich noch den Feiertag Fronleichnam am 27. Mai mit einplant, kann mit 17 Urlaubstagen dann sogar 30 Tage in Folge verreisen.

Brückentage nach Silvester 2027

Einige Bundesländer sind für die Urlaubszeit rund um Weihnachten und Neujahr eindeutig im Vorteil. Für Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt gilt nämlich: Wer die Heiligen Drei Könige als Urlaubstag nutzt, kann vom 1. bis 10. Januar 2027 insgesamt 10 Tage frei nehmen. 4 Tage Urlaub gibt es, wer am 4. und 5. Januar frei nimmt und noch einmal vom 7. bis 8. Januar 2027.

Einzelne Feiertage

Auch im Herbst gibt es - je nach Bundesland - einzelne Tage, die sich lohnen für ein ausgedehntes Wochenende. In Thüringen kann der Weltkindertag am Montag, 20. September 2027 genutzt werden und hat dann 9 Tage Urlaub statt nur 4, nämlich vom 18. bis 26. September.

In Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland ist Allerheiligen ein Feiertag. Wer von 30. Oktober bis 7. November Urlaub nimmt, hat dann insgesamt 9 statt 4 Tage frei.

In Sachsen ist Buß- und Bettag zudem ein Feiertag. Wer das nutzt, kann vom 13. bis 21. November seinen Urlaub einreichen und dann 9 Tage Urlaub genießen statt 4.

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird übrigens der Weltfrauentag gefeiert. Wer diesen nutzt, kann vom 6. März bis 14. März insgesamt 9 Tage in den Urlaub gehen statt nur 4.