In der Tasche seiner schicken Weste bringt er dem Brautpaar die Ringe – und übergibt sie dann mit einem lauten "Wuff": Den eigenen Hund in die Hochzeit mit einzubeziehen, ist eine von vielen immer neuen Ideen und sogenannten Trends, die vor allem in den Sozialen Medien zum Thema Hochzeiten kursieren.

"Paare sehen Trauungen mit Hunden auf Instagram", sagt Pfarrerin Doris Wild von der Segen.Servicestelle der bayerischen evangelischen Landeskirche in München. "Ab und zu" hätten sie Anfragen, ob der Hund in die Trauung eingebunden werden könne. Prinzipiell sei das möglich, doch nicht immer klappe das so wie geplant – "oft wollen die Hunde nämlich nicht", sagt Wild.

Die Segen.Servicestelle ist "Dienstleister für kirchliche Segensrituale in besonderen Lebensmomenten"

Die Frage nach dem Hund ist nur eine von vielen, die die Segen.Servicestelle zum Thema Hochzeiten erreicht. Im Frühjahr 2020 wurde die Einrichtung gegründet, als "Dienstleister für kirchliche Segensrituale in besonderen Lebensmomenten" wie es auf der Internetseite steht - nach eigenen Angaben deutschlandweit als erste ihrer Art. Sechs Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten in den zwei Büros in Nürnberg (zuständig für Nordbayern) und in München (zuständig für Südbayern) und beraten Menschen bei Fragen oder der Organisation von Taufen, Trauungen oder Bestattungen oder leiten diese auch selbst.

Früher waren diese Stationen eines Lebens fest an die Kirche gebunden. Das ist schon längst nicht mehr so: Die Zahl der evangelischen Trauungen in Deutschland hat sich beispielsweise zwischen 2011 und 2021 mehr als halbiert (neuere Zahlen liegen noch nicht vor): von 48.398 auf 17.890. Auch wenn 2021 sicherlich die Einschränkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle spielten: Bereits im Vor-Corona-Jahr 2019 war die Zahl auf 38.115 Trauungen gesunken. Gründe dafür sind nicht nur die sinkende Zahl an Kirchenmitgliedern, sondern auch ein größerer Wunsch nach einer individuellen Gestaltung der Trauung und gleichzeitig fehlende Kenntnisse darüber, was in der Kirche alles möglich ist und wen man ansprechen kann.

Viele Paare glauben, mit freien Rednern lasse sich eine Trauung flexibler gestalten

Dafür steigt die Zahl der freien Trauungen immer weiter an. "Viele Paare möchten gerne unter freiem Himmel heiraten, das ist ihnen wichtig", berichtet Hochzeitsplanerin Sarah Hämmerle. Immer mehr Paare wünschten sich eine Trauung am Abend, mit Lichterketten und Lagerfeuer. Pfarrer sind nach ihrer Erfahrung in ihrer Region Bodensee-Oberschwaben nicht so flexibel bei der Wahl von Ort und Zeit einer Trauung. Die Paare, die sie begleitet, entscheiden sich in den meisten Fällen für eine freie Trauung, zum Beispiel auch dann, wenn eigentlich einer von beiden kirchlich heiraten möchte, der andere aber eher nicht.

Die Zunahme freier Trauungen bestätigt auch Margret Witzke, Hochzeitsfotografin aus Lübeck und seit 34 Jahren im Geschäft. "Die freien Trauredner gehen persönlicher auf das Paar ein und man kann den Ort der Trauung frei bestimmen, zum Beispiel an einem See."

"Wir wollen zeigen, dass ganz viel möglich ist"

Um genau diese Flexibilität auch bieten zu können und leichter ansprechbar zu sein, entstehen in immer mehr evangelischen Landeskirchen oder Kirchenkreisen sogenannte Ritualagenturen - etwa st.moment in Hamburg, das Segensbüro in Berlin, Segen45 in Essen oder das im April neugeschaffene Segensbüro "Blessed Pfalz" in Speyer.

"Wir wollen zeigen, dass ganz viel möglich ist", sagt auch Pfarrerin Wild von der Segen.Servicestelle in München. Auch bei ihnen melden sich viele Paare, die draußen heiraten wollen, etwa an einem See oder auf einer Alm. "Viele fühlen sich in der Natur und unter freiem Himmel Gott näher – eine Kirche engt manche eher ein", sagt Wild. Die Segen.Servicestelle hilft dann bei der Organisation und vermittelt den Paaren einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, die zu ihren Wünschen passen.