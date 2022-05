Pfingsten

Was das christliche Pfingsten und das jüdische Schawuot verbindet

Es sind starke Botschaften: An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist, Juden erinnern zu Schawuot an die Übergabe der Tora. Beide Feste hängen in den biblischen Berichten zusammen – und 2022 wird sogar am gleichen Tag gefeiert.