An Bord des Frachtschiffs empfängt sie der junge Kadett Igor Svitkin, sie schütteln die Hände. "Good morning." Thom ist heute zum dritten Mal da. Man kennt sich. Igor hält ihr das Registrierungsbuch hin - Vorschrift. Von Offizier Nicolai Cernev aus der Republik Moldau gibt es eine kleine Führung. Sie klettern auf das Peildeck, das oberste Deck des Schiffes. Die Leiter ist senkrecht, klobige Stiefel treffen schmale Sprossen. Konzentration ist gefragt. "Das ist wie im Fitnessstudio", sagt Thom.

Zu Gast an Bord

Oben angekommen, schauen sie auf den Hafen. Massive Windrad-Flügel - die Fracht der Corelli - liegen nebenan auf dem Kai, ein Teil ist noch auf dem Schiff. In der Ferne kreischen Möwen. Das Weiß des Decks blendet. "Thank you for the tour", sagt Thom zu Cernev. Sie ist höflich, unaufdringlich und umsichtig. Das sei ihr wichtig, denn sie sei Gast an Bord und betrete Arbeitsplatz und Privatsphäre der Seeleute.

Nicolai Cernev hat eine Frage: Ob man im Seemannsclub auch Geburtstage der Seemänner feiern könne? "Klar, solange ich keinen Kuchen backen muss. Ich bin nämlich keine gute Hausfrau", sagt Thom lachend. "Ich kann weder kochen noch backen." Auch Cernev lacht. Er hat wegen Igor gefragt, des jungen Kadetten von der Gangway. Der hatte nämlich vor zwei Tagen Geburtstag.

Geburtstag auf dem Schiff

Den Geburtstag weit weg von der Familie am anderen Ende der Welt zu verbringen, ist für viele Seeleute Gewohnheit und häufig ein normaler Arbeitstag. Rund 1,8 Millionen von ihnen sind weltweit auf 74.000 Handelsschiffen unterwegs, meist viele Monate am Stück. Durch ihre Arbeit hat Thom es noch stärker schätzen gelernt, ein "Landmensch" zu sein, wie sie erzählt.

"Wir können nach Feierabend etwas mit Freunden unternehmen oder am Wochenende die Familie besuchen. Das können Seeleute nicht."

Nach einem Besuch im Schiffsinneren schiebt Thom die schwere Schiffstür auf und tritt hinaus aufs Deck zurück zum Gangway-Bereich. Sie hat ein Geschenk dabei, eingepackt in buntem Papier, das sie dem Geburtstagskind Igor jetzt nachträglich überreicht. Der 19-Jährige wickelt es aus und strahlt, als er die Kopfhörer erkennt.

1.700 Bordbesuche im Jahr 2023

Im vergangenen Jahr haben die Mitarbeitenden der Cuxhavener Seemannsmission rund 1.700 Bordbesuche unternommen und hatten rund 4.900 Begegnungen mit Seeleuten an Bord. Viele davon durch Inga Thom, die jetzt in der Messe mit Ivan Koval spricht. Der 29-Jährige fährt seit zwölf Jahren zur See, er ist der zweite Offizier an Bord der BBC Coral.

Seefahrer zu sein, sei mehr als ein Job, es sei "die Hälfte des Lebens", sagt der Mann aus Omsk, Russland. Er holt eine Tasse und stellt sie an den Rand des Tisches. "So würden wir Seefahrer das nie machen, wir stellen sie in die Mitte."

Ein Weihnachtsbaum

Ob er etwas braucht, will Thom wissen. Koval verneint. Und während eine Klimaanlage rauscht und die warme Luft abkühlt, beginnt er mitten im Sommer vom Tannenbaum zu erzählen, den die Mitarbeitenden der Seemannsmission Rostock zu Weihnachten an Bord gebracht hatten. Seine Augen strahlen. Er reibt die Finger vor der Nase: "Das hat so toll gerochen." "Wow, ein echter Baum", sagt Thom. "Ja, der Geruch hat sich im ganzen Schiff ausgebreitet", erinnert sich Koval auch noch sieben Monate später.

Menschen aus verschiedenen Kulturen zu begegnen, macht für Thom einen besonderen Reiz ihrer Arbeit aus. "Ich hätte diese Menschen sonst nie getroffen", sagt sie. "Das hier ist der internationalste Job in Cuxhaven."