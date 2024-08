Kultur

Alfred Opiolka bemalt Särge mit Blumenmustern

In der legendären Fernsehsendung "Was bin ich?" mit Robert Lemke hätte sich das Rateteam an Alfred Opiolka vermutlich die Zähne ausgebissen. Der 64-Jährige bemalt Särge mit Blumenmotiven, die er in seiner Lindauer Galerie ausstellt und verkauft.

