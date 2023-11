Wer ist der Pfarrer Philipp Müller?

Philipp Müller ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter seit einem Jahr in Lindau. Dort ist er seit 2022 als Pfarrer in der jungen Kirche Luv aktiv. Ein Großteil seiner Ausbildung verbrachte er in Berlin an Humboldt-Universität. Danach zum Examen an der Hochschule in Neuendettelsau. Sein Vikariat machte er in Fürth und seine erste Pfarrerstelle war in München.

Mehr Informationen zu jungen Kirche Luv findest du auf deren Homepage.