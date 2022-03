Die Kinder sind mit die Verlierer der Pandemie. Eine lange Zeit waren Treffen beim Sport oder mit Freunden nicht möglich und die digitalen Medien nahmen in den letzten zwei Jahren einen großen Platz in ihrem Alltag ein. Doch für die Entwicklung der Kinder sind Freunde und Begegnungen ganz besonders wichtig:

"Ich merke einfach, dass die Kinder in der Pandemiezeit sehr viel mehr vor dem Bildschirm sitzen als früher und in der Präsenz kann man doch ganz anders mit den Kindern interagieren. Wir hier in unserer großen Stadtkirche haben auch den Vorteil dass wir Abstände einhalten können und damit ist das Risiko gut kontrollierbar hier."

Der evangelische Pfarrer der Bayreuther Stadtkirche Martin Gundermann freut sich, die Kindergottesdienste vor Ort anbieten zu können. So gut es eben geht, versucht die Kirchengemeinde der Stadtkirche wieder den Schritt zurück in die Normalität. Und so gibt es Esel Stups und Schnecke Stumpl seit einiger Zeit quasi wieder zum Anfassen.