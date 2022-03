Kinder und Kirche

TV-Tipp: So gelingt ein online-Gottesdienst

Derzeit ist es oft schwieirg, mit Kindern zur Kirche zu gehen. Immer noch gibt es coronabedingt strikte Regeln. Der Gottesdienst in der Kirche wird aber vermisst und weil das so ist, kommt er an manchen Orten eben zu den Kindern nach Hause: Per Live-Stream in die Familien. So macht es auch die Kirche Kunterbunt in Coburg. Ein Gottesdienst, wie ihn auch Pippi Langstrumpf aus der Villa Kunterbunt wahrscheinlich gerne besuchen würde.