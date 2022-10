Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag will in Nürnberg 2023 ein Viertel an CO2-Emissionen im Bereich Mobilität einsparen. Damit würde ein neuer Standard für Großveranstaltungen gesetzt, teilte der Kirchentag in Fulda mit.

Kirchentag: Umwelt- und Klimaschutz kommt besondere Bedeutung zu

Fünf Tage Großveranstaltung, 2.000 einzelne Programmpunkte und 100.000 Gäste: Kirchentage seien schon immer logistische Herausforderungen, hieß es. Dem Umwelt- und Klimaschutz komme eine besondere Bedeutung zu. Für den Kirchentag 2023 in Nürnberg werde ein integriertes, zukunftsfähiges Logistik- und Mobilitätskonzept entwickelt, das zum neuen Maßstab für Großveranstaltungen werden soll. Das Projekt werde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

"Die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der Erde für zukünftige Generationen sind schon immer wichtige Ziele des Kirchentages gewesen", sagte Generalsekretärin Kristin Jahn laut Mitteilung.

"Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind hier nicht nur Themen bei Podiumsdiskussionen, wir fangen bei uns selbst an."

So gebe es etwa seit dem Kirchentag 1983 in Hannover Veranstaltungstickets mit integriertem ÖPNV. Seit 2012 verfolge der Kirchentag eine ökofaire Verpflegungsstrategie, die im Vergleich zu einer konventionellen Verpflegung jährlich etwa ein Drittel an CO2-Emissionen einspare. Außerdem beziehe der Kirchentag an seinen Bürostandorten Ökostrom und betreibe unter anderem eine eigene Photovoltaikanlage in Fulda.

Evangelischer Kirchentag im Juni 2023 in Nürnberg

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg statt, auf Einladung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern. Er steht unter der Losung "Jetzt ist die Zeit" (Mk 1,15).