Bedford-Strohm läuft zur Hochform auf

An den Hesselberg-Kirchentagen läuft der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm schon fast traditionell zur Hochform auf. Er sucht dabei das Bad in der Menge - nicht nur im ersten Nach-Pandemie-Präsenz-Kirchentag. Bereits vor Jahren hat er das "Gespräch mit dem Landesbischof" in der Mittagspause ins Leben gerufen.

Er beantwortet geduldig alle möglichen Fragen der Gäste, etwa zur Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel, zu einer theologisch korrekten Bezeichnung für den Heiligen Geist oder auch, wie man richtig mit Pandemien umgeht.

Kurz zuvor hatte sich Landesbischof Bedford-Strohm bei der Handy-Aktion des landeskirchlichen Partnerschaftszentrums mit alten Mobiltelefonen aufwiegen lassen. "Ich hab' noch schnell zu Mittag Leberkäse gegessen", witzelte der Landesbischof - und zum Aufwiegen auf einer großen Holzwaage hatte er selbst noch vier alte Handys mit dabei.

Insgesamt wurden an den Aktion-Sammelstellen rund 3.000 alte Handys gesammelt, aus denen nun wertvolle Metalle wiederverwertet werden können. Durch dieses Recycling würden Ressourcen geschont sowie Energie und Wasser gespart.

De Maizière: "Wunderbares Bild"

Nach zwei Jahren ohne Präsenz-Kirchentag auf dem Hesselberg - 2020 fiel er komplett aus, 2021 gab's eine digitale Variante - ist das Bedürfnis sowie die Sehnsucht der Menschen nach derartigen Großveranstaltungen groß.

Diesen Eindruck hat auch der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Präsident des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags, der vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfinden wird: "Das war ein wunderbares Bild." Die Leitschnur für den DEKT2023 müsse sein: "Gemeinschaft bieten, Forum bieten, Fest für den Glauben bieten", so wie am Hesselberg.