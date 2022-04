Der Bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm dreht auf dem offiziellen Kirchentagsfahrrad flott eine Runde über den Platz vor der Nürnberger Lorenzkirche. Auf einem Anhänger hat er das Kampagnenplakat, das an diesem Donnerstag offiziell vorgestellt wird. Es stellt die Losung "Jetzt ist die Zeit" in großer gelber Schrift auf grünem Grund dar.

In Pink wurde etwas kleiner der Zusatz "Hoffen. Machen." hinzugefügt. "Dieses satte Gelb steht für etwas, was wir in dieser Zeit mehr brauchen als alles andere: nämlich Licht, Hoffnung", sagt Bedford-Strohm bei der Vorstellung. Gerade in Zeiten von Krieg und Katastrophen könnten Christen Kraft in der Gemeinschaft finden.

Bedford-Strohm: Jetzt entscheidet sich einiges für die Zukunft

Der Landesbischof persönlich findet die Losung genau richtig, sagt er am Rand der Aktion. Viele würden spüren, dass sich jetzt einiges für die Zukunft entscheide - beispielsweise beim Thema Klimawandel, aber auch für die Kirche:

"Und für mich persönlich ist es schön, dass am Ende meiner zwölf Jahre als Bischof der Kirchentag stattfindet. Nach diesem Höhepunkt lege ich das Amt auch gerne in andere Hände."

Die Generalsekretärin des Kirchentags Kristin Jahn sieht in der Botschaft der Kampagne ein klares Signal gegen sich verbreitende Hoffnungslosigkeit. Für Christen bedeute der Glaube, dass zwei Dinge zusammenkommen: das Hoffen und Machen:

"Sie sind wie die zwei Pedale eines Fahrrads. Du musst beide benutzen, damit du vorankommst."

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König freut sich auf den Kirchentags als wichtiges Ereignis für die Stadt: "Wir alle sind Gastgeberinnen und Gastgeber und wir haben die Hoffnung, dass wir aus dem Kirchentag viel mitnehmen."

Kirchentag findet im Juni 2023 statt

Das vorgestellte Motiv schmückt ab sofort Werbematerial, Publikationen und Produkte des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages, der vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfindet. Alle zwei Jahre bringt die als Dialog- und Kulturevent konzipierte Veranstaltung rund 100.000 Menschen in einer anderen deutschen Großstadt zusammen.