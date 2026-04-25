Mit einem Auftritt am Düsseldorfer Fortuna-Büdchen haben Stadt, Landeskirche und Kirchentag kürzlich das Kampagnenmotiv für den Kirchentag 2027 vorgestellt. Grundlage ist die Losung "Du bist kostbar" (Jesaja 43,4).

Gestalterisch stellt die beauftragte Agentur Arndtteunissen das Personalpronomen "du" in den Mittelpunkt. Das Motiv soll ab sofort im Stadtbild, in sozialen Medien und an weiteren Orten eingesetzt werden.

Präsident Zugehör: Kirchentag soll Menschen zusammenbringen

Kirchentagspräsident Torsten Zugehör betonte den gesellschaftspolitischen Anspruch der Veranstaltung: Der Kirchentag solle Menschen zusammenbringen, die sich sonst nicht begegneten, und einen Rahmen für Gespräche über demokratische Werte bieten.

Präses Thorsten Latzel verwies auf die theologische Dimension der Losung: Jedem Menschen komme eine unverlierbare Würde zu – eine Botschaft, die er als Gegenakzent zu einer Zeit versteht, "in der oft vor allem über andere geredet wird".

"Vom Ich zum Du: Der Zuspruch in der Losung öffnet genau diesen Raum, in dem Menschen aufeinander zugehen können – auch über Unterschiede hinweg." (Kristin Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages)

Das Kirchentagspräsidium hatte in seiner Sitzung vom 27. Februar einen inhaltlichen Schwerpunkt auf Sicherheitspolitik und internationale Beziehungen festgelegt. Hintergrund sind nach Angaben des Kirchentages die zunehmenden weltpolitischen Spannungen, darunter die militärische Eskalation gegen Iran.

Als externe Impulsgeber waren der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, sowie Bremer Kirchenpräsident Renke Brahms eingeladen. Brahms plädierte für eine Stärkung gesellschaftlicher Resilienz statt militärischer Aufrüstung. Heusgen sah in Kirchen und Religionsgemeinschaften ein besonderes Potential, gesellschaftliche Verantwortung zu fördern.

Neue:r Generalsekretär:in gesucht

Generalsekretärin Kristin Jahn wird ihr Amt nicht über den 28. Februar 2027 hinaus ausüben. Das gab sie in derselben Präsidiumssitzung bekannt. Jahn ist seit 2022 Generalsekretärin und Vorstandsvorsitzende der Kirchentags-Vereine. Nach ihrem turnusmäßigen Ausscheiden will sie nach eigenen Angaben wieder als Theologin und Pastorin tätig werden. Die Stelle wird neu ausgeschrieben.

Kirchentagspräsident Zugehör würdigte Jahns Amtszeit, verwies insbesondere auf gestiegene Besucherzahlen beim Kirchentag 2025 in Hannover und bedauerte ihren Abgang. Der Kirchentag 2027 findet vom 5. bis 9. Mai in Düsseldorf statt.