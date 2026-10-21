Der Deutsche Evangelische Kirchentag 2027 in Düsseldorf ist mitten in der Planung. Für das Großereignis werden rund 5.000 helfende Ehrenamtliche gesucht, teilten die Organisatoren mit. Einzelpersonen und Gruppen sollen beim Auf- und Abbau sowie bei der Betreuung der Besucherinnen und Besucher mitwirken. Der Kirchentag findet vom 5. bis 9. Mai 2027 statt. An den fünf Veranstaltungstagen werden rund 100.000 Gäste erwartet.

Bezahlbares Wohnen im Mittelpunkt des Kirchentags

Luxusgeschäfte an der Kö, Menschen ohne eigene Wohnung auf den Straßen der Innenstadt: Düsseldorf ist eine jener Städte in Deutschland, in denen die Kluft zwischen Wohlstand und Armut besonders deutlich sichtbar ist. Wie sich dieser Gegensatz beim Wohnen zeigt und was sich daran ändern lässt, ist ein zentrales Thema des Kirchentags. Mehr als 30 Veranstaltungen befassen sich mit bezahlbarem Wohnraum, Wohnungslosigkeit und sozialer Ungleichheit.

"Wir wollen uns nicht damit begnügen, die Probleme lediglich zu beschreiben. Wir wollen der Stigmatisierung von Obdachlosigkeit etwas entgegensetzen. Es soll darum gehen, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie Wohnen für alle bezahlbar und menschenwürdig sein kann",

sagt der landeskirchliche Kirchentagsbeauftragte Max Weber.

Motto des Kirchentags: "Du bist kostbar"

Das Motto des Kirchentags 2027 lautet "Du bist kostbar". Der Bibelspruch stammt aus Jesaja 43,4 und soll daran erinnern, dass jeder Mensch von Wert ist – unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensweg.

Neue Generalsekretärin des Kirchentags ist Gabriele Hoerschelmann, bisher Mission EineWelt Bayern. Sie übernimmt die Führung im Vorstand des Kirchentags und trägt Verantwortung für Mitarbeitende an den Standorten Fulda und Düsseldorf. Zu ihren Aufgaben gehören die strategische Weiterentwicklung, die inhaltliche Ausrichtung und die Begleitung der ehrenamtlichen Leitungsgremien.

Einsatz der Helfenden je nach Interesse

Die Ehrenamtlichen übernehmen unter anderem Ordnerdienste bei Veranstaltungen, Kurierdienste sowie Aufgaben in Gemeinschaftsquartieren, etwa bei der Versorgung der Gäste. Kirchentagspräsident Torsten Zugehör bezeichnete die ehrenamtliche Unterstützung als unverzichtbar für die Durchführung der Veranstaltung. Die Helfenden trügen dazu bei, dass sich Gäste willkommen fühlten und der Kirchentag organisatorisch bewältigt werden könne.

Für die meisten Einsatzbereiche seien keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich, teilte die Organisation mit. Menschen mit Behinderung könnten sich auf barrierefreie Einsatzplätze bewerben. Wer bestimmte Tätigkeiten übernehmen möchte, könne entsprechende Wünsche bereits bei der Anmeldung angeben.

Die Einsätze dauern laut Veranstalter in der Regel zwischen sechs und acht Stunden pro Tag. Einzelhelfende müssen demnach mindestens 18 Jahre alt sein. Bei Gruppen ist eine Teilnahme bereits ab 16 Jahren möglich. Während ihrer einsatzfreien Zeit erhalten die Helfenden freien Zugang zu den Veranstaltungen des Kirchentags. Zudem werden Verpflegung während der Dienste, ein Helfenden-T-Shirt sowie für auswärtige Ehrenamtliche eine kostenfreie Unterbringung in Gemeinschaftsquartieren angeboten.

Vor Beginn ihrer Tätigkeit sollen die Helfenden geschult werden. Darüber hinaus erhalten sie einen Nachweis über ihr ehrenamtliches Engagement. Während des Kirchentags sind nach Angaben der Organisatoren zudem spezielle Begegnungs- und Austauschangebote vorgesehen.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 gegründet und findet in der Regel alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Die Veranstaltung versteht sich als Forum für Glaubensfragen, gesellschaftliche Debatten, Kultur und Begegnung. Der Kirchentag 2027 wird auf Einladung der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Stadt Düsseldorf und des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichtet.