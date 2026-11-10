Vielleicht hätte ich doch Arzt werden sollen. Meine Lieblingsbeschäftigung besteht nämlich darin, mich beinahe ununterbrochen zu fragen, welche Krankheit sie denn hat, die evangelische Kirche. Aber nicht, dass angesichts dieses skurrilen und seinerseits ungesunden theologischen Hobbys jetzt jemand auf die Idee kommt, mir einen defizitorientierten Blick oder gar Destruktivität vorzuwerfen. Das sei ferne. Denn als Mensch, der die schönsten Stunden seines Lebens in ärztlichen Händen verbracht hat, weiß ich, dass die Diagnose der erste Schritt zur Heilung ist.

Woran also krankt die Kirche Doktor Martin Luthers, wenn sie denn wirklich krank und nicht in Wahrheit pumperlgsund ist? Ich würde sagen, sie krankt vor allem daran, dass es in dieser Kirche keinen Martin Luther mehr gibt. Man könnte das auch in den Plural setzen. Es gibt keine Luther und Lutherinnen mehr, liederlicherweise womöglich bald nicht einmal mehr Lutherlieder im evangelischen Gesangbuch. Aber das ist ein anderes Thema, von dem ein anderes Mal die Rede sein soll.

Wenn es in der Kirche Martin Luthers heute dennoch einen wie ihn gäbe, dann würde er allenfalls in sagen wir Hinterschnarchhausen in Nordostoberf …, Sie wissen schon wo, Dienst tun wollen oder dürfen. Eine höhere oder, wie man so schön verräterisch sagt, als handle es sich bei der Kirche um einen Dackel, den man an der Leine irgendwohin zerrt, wohin er nicht will, kirchenleitende Position käme für diesen Luther redivivus ebenso wenig in Frage wie für die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter im Weinberg des Herrn, die irgendwo in the middle of nowhere ihre geistlichen Wege gehen und die Wege ihrer Gemeinde geistlich begleiten.

Unser Luther 2.0. würde sich wahrscheinlich ebenso wie diese Arbeiterinnen und Arbeiter genau da daheim fühlen, wo das Herz der wirklichen Kirche schlägt, wo das Kirchenvolk das Herz am rechten Fleck hat, wo aber niemand, der sich in dieser Kirche zu Höherem berufen fühlt, entgegen gegenteiliger strategisch leutseliger Selbstbekundungen dauerhaft sein Dasein fristen möchte, weil Fuchs und Hase sich dort gute Nacht zu sagen scheinen.

Ein Luther für die Provinz

Vielleicht wäre Hinterschnarchhausen für diesen Luther aber ja auch deshalb das Höchste der Gefühle und zugleich die Endstation, weil er anderswo aufgrund seines Eigensinns, seines Nonkonformismus, seiner aus der Zeit gefallenen Frömmigkeit, seiner Halsstarrigkeit, seiner Unbezähmbarkeit, seiner Vermittlungsunwilligkeit, seiner Salonunfähigkeit und seines fehlenden oder vielmehr zu stark ausgeprägten Stallgeruchs unvermittelbar wäre.

Womit wir bei Hubert Aiwanger wären, der — wie Don Alphonso unlängst in seinem sehr anrührenden Nachruf in der "Welt" schrieb — jenseits des Ministeriums immer so aussah, als käme er gerade von seiner geliebten Jagd, aus dem Apfelgarten oder aus dem Kuhstall.

Es gibt ein — lutherisch derb gesprochen — kastriertes Wort für die Eigenschaft, über die Aiwanger verfügte und von der interessanterweise oft gerade diejenigen schwärmen, denen diese Eigenschaft abgeht oder aufgrund ihrer Unkontrollierbarkeit ein Dorn im Auge wäre. Das Wort heißt Authentizität. Aiwanger war authentisch. Und zwar so authentisch, dass er sich nichts schiss und gerade deshalb von einem Volk respektiert wurde, dessen Tribun er im Gegensatz zu denjenigen war, die es gerne wären, ohne den Mutterwitz, den Mumm und die Menschenliebe zu haben, es zu sein.

Das vielleicht treffendste Adjektiv für das, was Aiwanger war und was letztlich jeder ist, der tatsächlich einen Unterschied macht, stammt von Theodor W. Adorno. Es heißt "nichtidentisch". Adorno, der jüdische Philosoph, wollte damit nach Auschwitz und nach Hitler seiner Sehnsucht nach einer nichtgleichgeschalteten Gesellschaft, nach einem nichtgleichgeschalteten Sprechen und Denken und nach nichtgleichgeschalteter individueller Andersheit Rechnung tragen.

Aiwanger war nichtidentisch. Und genau das machte seine Identität und seine Popularität aus, trug aber auch zum Stirnrunzeln über einen erratischen Solitär bei, mit dem viele nichts anzufangen wussten, weil er in keine Schublade der Identifizierung passte und weil sie ihn — allein schon dialektal — nicht verstanden oder verstehen wollten. Wenn ein Populist einer ist, der das Volk nicht verachtet, sondern ihm aufs Maul schaut und seine Sprache spricht, ohne allen nach dem Mund zu reden, dann war Aiwanger ein großer Populist vor dem Herrn.

Warum die Kirche mehr Populisten braucht

Eigentlich müssten auch die geistlichen Hauptamtlichen einer evangelisch-lutherischen Kirche, die ihrem Namen Ehre macht, Populisten sein. Nicht, weil Hubert Aiwanger, Gott hab ihn selig, sondern weil der Reformator Martin Luther ein solcher Populist war und nicht zuletzt durch seine Gabe, die Dinge bauernschlau, hochreflektiert, hellsichtig, fromm, bodenständig, durchtrieben und nicht selten auch ein wenig dreckig auf den Punkt zu bringen, die Größen der Kirche seiner Zeit himmelweit überragte und in den Schatten seines unbestechlich tollkühnen Andersseins stellte.

Mit all diesen Eigenschaften und vor Furchtlosigkeit zitternd heilte Martin Luther seinerzeit die Krankheit der Kirche. Und vielleicht würde er auch heute die Krankheit seiner eigenen lutherischen Kirche heilen, die neben vielem Anderen an Nichtidentitätsmangelerscheinungen leidet — oder eben darunter gerade nicht leidet. Strukturreformen werden, so unabdingbar sie sind, diese Nichtidentitätsmangelerscheinungen nicht beheben. Es sei denn, die auf den weiten Gauen der Regionalgemeinden allein auf weiter Flur überforderten Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen der evangelischen Kirche würden, weil die Fülle des zu Leistenden eben irgendwann nicht mehr zu leisten ist, mit dem Leck-mich-am-Arsch-Gefühl nackter Verzweiflung nur noch das machen, was sie am besten können und am liebsten tun.

Sehr viel wahrscheinlicher aber wird die Ebbe in den Kassen der künftigen Großflächenkirche eine Ebbe echter Authentizität zeitigen und auch noch die letzten Reste des nichtidentisch Besonderen beseitigen, für das schlicht keine zeitlichen und materiellen und irgendwann auch keine geistigen, geistlichen und seelischen Ressourcen mehr da sind.

Ich plädiere daher für eine Kirche, die neben den vier reformatorischen Soli ein neues, fünftes Sola entdeckt. Nein, nicht Sola Structura, sondern Sola Persona. Ich plädiere für eine Kirche, die sich gewissermaßen als Nichtidentitätswettbewerb begreift, in dem kreative geistliche Absonderlichkeit nicht argwöhnisch oder gar neidisch beäugt und in dem jeder Solist und jede Solistin nicht umstandslos durch Teamdienlichkeit neutralisiert wird.

Zweifellos kann man sich Persönlichkeiten und Typen im Gegensatz zu Weihnachtsplätzchen nicht backen. Und man hat in Zeiten, in denen die Kirche alles Andere als eine Boombranche ist, auch nicht die freie Auswahl der coolstmöglichen Charaktere. Man kann nur hoffen, dass sich möglichst viele Typen, die eine möglichst inspirierende Mischung von Eigensinn und Gottessinn verkörpern, in die Kirche hineinwagen und in der Kirche herauswagen und dass die kirchliche Personalentwicklung der Zukunft einen aiwangerisch-lutherischen Blick für das Nichtidentische hat.

Eigensinn ist nicht gleich Egozentrik

Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung mit mir selbst und einigen Anderen, dass Nichtidentitätsnarzissmus nicht immer die Lösung, sondern all zu oft das Problem ist. Und ich weiß natürlich auch, dass die evangelische Kirche wirklich nicht noch mehr Egomaninnen und Egomanen braucht, die nicht am Bau dieser Kirche, sondern an nichts Anderem bauen als an sich selbst. Ferner weiß ich, dass die Leuchtkraft der evangelischen Kirche ganz gewiss nicht durch systemische Narzisstinnen und Narzissten gesteigert wird, die mit allen Wassern des kleinsten gemeinsamen Nenners gewaschen sind und daher das System Kirche nicht verändern, sondern mit dem Strom der all zu erwartbaren Worte schwimmen und darin auf- und am Ende untergehen wie Fische im Wasser.

Dagegen bin ich davon überzeugt, dass diesem System Kirche mehr nichtsystemische geistliche Narzisstinnen und Narzissten oder besser gesagt mehr geistliche Närrinnen und Narren sehr gut täten. Sicher, es wäre ein Risiko. Narretei und Eigensinn sind immer ein Risiko. Eigensinnige Närrinnen und Narren können wirre und heillose, ungeordnet selbstverliebte idiosynkratische Idiotinnen und Idioten sein, die am allerbesten in einem menschenleeren Hinterhinterhinterschnarchhausen aufgehoben wären, weil sie dort niemanden nerven würden. Charismatikerinnen und Charismatiker können Anderen mit ihrer Verführungskraft skrupellos unter das Bewusstsein greifen und sie spirituell und sexuell missbrauchen. Und doch gilt es das Risiko einzugehen und mehr Nichtidentität zu wagen, wenn die evangelische Kirche nicht zu einer nichtssagenden, geist-, seelen- und mutlosen Kirche werden soll.

Am Ende des großartigen Films "Der Duft der Frauen", den ich mir als Student zahllose Male ansah, hält der kriegsblinde Vietnamveteran Colonel Frank Slade eine Rede, die eigentlich Pflicht für jeden Kurs des Evangelischen Studienseminars für Pfarrausbildung und für jede kirchliche Personalabteilung sein müsste. Der Spitzensatz von Colonel Slades Verteidigungsrede der zivilcouragierten Nichtidentität lautet: "There’s nothing like the sight of an amputated spirit. There’s no prosthetic for that." Hätte ich eine Stola, würde ich diesen Satz in sie einsticken lassen.

Mehr Mut zu geistlichen Charakterköpfen

Die Kirche der riskanten närrisch-nichtidentischen Kreativität wäre ganz sicher keine Kirche des amputierten Geistes, der Glaubensprothesen und der stromlinienförmigen, sich in alle Niederungen hinein inflationierenden geistlichen Belanglosigkeit. Und hoffentlich auch keine Kirche des ebenso hohlen aufmerksamkeitsgeilen Dauerhalligalli halbbegabter Selbstdarstellungssüchtiger. Im Idealfall wäre sie eine heilsam irritierende und inspirierende Kirche charismatischer Charakterköpfe, die wie Hubert Aiwanger und Martin Luther in kein Schema und schon gar nicht in ein Schema F passen, aber als Fremdkörper im System um so mehr der Sache der Politik, der Sache des Evangeliums und nicht zuletzt den Menschen, also der Kirche und dem Kirchenvolk dienen. Vielleicht auch deshalb, weil dieses Kirchenvolk in Gestalt dieser Charakterköpfe nach langer Zeit wieder einmal so etwas wie Heilige zu Gesicht bekommt — und seien es seltsame Heilige.

Sage mir übrigens niemand etwas gegen Heilige. Eine Kirche ohne Heilige, wie auch immer man sie im Protestantismus nennt (vielleicht Protestanten), wäre ebenso tot wie ein Mensch, dessen Elektrokardiogramm nur noch horizontale Linien zeigt. (Ich schreibe das Wort aus, damit die Abkürzung EKG nicht mit dem Evangelischen Kirchengesangbuch verwechselt wird.)

Natürlich müssten diese Heiligen und Narren Heilige und Narren um Christi willen, nicht nur Heilige und Narren um ihrer selbst willen sein. Aber wenn sie das wären, dann wären sie Heilige und Narren, die ihre Mitmenschen und Mitchristen mit ihren Geistesgaben, mit ihrem Eigensinn und mit ihrer Leidenschaft anstecken und sie herausreißen würden aus den Tiefebenen der Langeweile und aus dem Unheil der kirchlichen Krankheit, die sich für ihre Heilung hält.