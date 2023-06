Verlagsangebot: "Kinder Glaube"

Sonntagsblatt THEMA-Magazin: Wie Kinder den Glauben entdecken können

Sobald Kinder sprechen können, stellen sie Fragen. Alles, was Sinn und Herkunft von Leben streift, gehört in die Königsklasse schwieriger Kinderfragen: Warum bin ich auf der Welt? Was passiert nach dem Tod? Gibt es Gott?