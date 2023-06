Ein einmaliges Erlebnis

Jeden Tag arbeitete sie vier Stunden lang und half auf dem Kirchentag in den verschiedenen Organisationsbereichen mit. Die restliche Zeit verbrachte sie privat auf dem Kirchentag

"Ich wollte auf jeden Fall den Markt der Möglichkeiten auf der Messe besuchen", erzählt sie.

Empfehlen kann Lena die ehrenamtliche Arbeit auf dem Kirchentag jedem. Gerade den Kontakt unter den Helfenden findet sie einmalig, da man diesen als Besucher*in des Kirchentags nicht so hat. "Es ist wirklich spannend, mal in die Organisation zu blicken, wie das ganze hier läuft. Es ist echt der Wahnsinn, was dahinter an Arbeit steckt."