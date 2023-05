1. Undivided

Diese A-Capella Band besteht aus sechs lebensfrohen Männern und sie singen Gospel, Jazz, Pop, Reggae und Rock. Sie haben bereits fünf Alben produziert und wurden sechsmal für den "Contemporary A-cappella Recording Award" nominiert.

Am Freitag, den 9. Juni, um 20 Uhr findet das Konzert in dem Katholischen Kinderhort St. Ludwig in Nürnberg in der Straßburger Straße 10 statt.

2. Sind Kirchen sichere Orte?

Bei dieser Veranstaltung werden Berichte und Ideen über Herausforderungen und Chancen ausgetauscht. Wie begegnet die Kirche der heutigen Rolle von Männern sowie struktureller Diskriminierung von Frauen und der LGBTQIA+ Community? Und welche Bringschuld hat die Kirche dabei?

Diese Themen werden am Donnerstag, den 8. Juni, um 15 Uhr im Gemeinschaftshaus Langwasser im Raum 1 in der Glogauer Straße 50 in Nürnberg, behandelt.

3. Wie wird Bildung zeitgemäß?

Diese Veranstaltung handelt von Ungerechtigkeit, Generationen und digitaler Grundbildung. Verschiedene Generationen diskutieren über Care-Arbeit, Endlichkeit, Nachhaltigkeit und Bildung. Wut und Vorbehalte sollen nicht verschwiegen werden. Am Ende steht die Frage: Wie können Generationen voneinander profitieren, um das Zusammenleben für die Zukunft gerechter zu gestalten?

Am Donnerstag, den 8. Juni, um 19 Uhr findet die Veranstaltung in der Halle 5 im Messezentrum in Nürnberg statt.

4. Ich vs. Wir

Hier wird das ewige Dilemma zwischen Freiheit und Zusammenhalt behandelt. Freiheit und Solidarität sind Grundpfeiler unseres Wertesystems – und schwer vereinbar, wenn Einzelinteressen dem Gemeinwohl entgegenstehen. In Diskussionen suchen Referent*innen nach Lösungen und laden zum Mitmachen ein: für das europäische Miteinander, eine gerechte Umgestaltung der Demokratie und den Alltag von uns allen.

Diese Veranstaltung findet am Freitag, den 9. Juni, um 19 Uhr in der Halle 6 im Messezentrum in Nürnberg statt.

5. Ganz bei Trost

Zwischen Liturgie und Lachen, Gott und Spott, Bibel und Humor, Poesie und Witz: Ein Liturgischer Abend auf dem Kirchentag ist Kulturprogramm, Andacht und gesellschaftspolitische Auseinandersetzung in einem. Und in diesem Fall auch noch lustig und frech. Es wird Poetry und Pantomime und Musik zum Mitsingen geben. Also eine interaktive Veranstaltung mit viel Spaß.

Dies wird es am Donnerstag, den 8. Juni, um 19 Uhr in der Stadthalle im Großen Saal in der Rosenstraße 50 in Fürth geben.

6. Ehrenamt verändert Kirche

Hier sind eure Ideen, Initiativen und Inspirationen gefragt. Es werden Diskussionen mit Zukunftsforscher*innen, Engagement-Expert*innen und Menschen, die Kirche ehrenamtlich prägen, geben. In Podien und Workshops werden über die notwendigen Veränderungen für gelingendes Ehrenamt und seine Herausforderungen diskutiert und es wird sich die Frage gestellt: Was ist ehrenamtliches Engagement in Kirche und Gesellschaft wert?

Am Samstag, den 10. Juni, findet die Veranstaltung um 11 Uhr in der Stadthalle im Kleinen Saal in der Rosenstraße in Fürth statt.

7. War doch nicht so gemeint!

Bei dieser Veranstaltung geht es um Antijüdische Elemente in unserer Sprache mit gemeinsamen Bibelauslegungen, Filmen und Musik. Es wird über interreligiösen Dialog an Schulen, Antisemitismus in Deutschland, Medizinethik und die Situation von Minderheiten in Israel diskutiert.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 8. Juni, um 11 Uhr im NCC Ost Ebene 3, Saal Tokio, im Messezentrum in Nürnberg statt.

8. O’Bros

Die Brüder aus München verbinden leidenschaftlichen HipHop mit christlichen Texten. Maxi und Alex sind Rapper, Produzenten und Moderatoren und der erfolgreichste christliche Rapact der EU. Sie zeigen auf, wie relevant der Glaube auch heute noch ist. Ein perfekter spaßiger Ausgleich, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene.

Sie treten am Donnerstag, den 8. Juni, um 20:30 Uhr in den Grünanlagen, auf der Bühne auf der Großen Wiese im Schoppershof in Nürnberg auf.

9. Wer hat’s verbockt? Und was machen wir jetzt?

Bei dieser Veranstaltung wird über Verantwortung und Schuld in der Klimakrise diskutiert. Was bedeutet die Notwendigkeit eines Wandels für jede*n konkret? Gibt es Lust am Verzicht? Wie trotzen wir den Ohnmachtsgefühlen? Mit dabei ist zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Die Diskussion findet am Freitag, den 9. Juni, um 11 Uhr in der Halle 4A im Messezentrum in Nürnberg statt.

10. Es wird Zeit! Wie geht inklusive Kirche?

Kirche in Aktion für Inklusion: Der Kirchentag ist mehr als eine möglichst barrierefreie Großveranstaltung. In diesem Zentrum stehen Teilhabe und Inklusion im Mittelpunkt. In der Gesellschaft werden Aktionspläne für die Umsetzung von Inklusion eingesetzt. Es wird diskutiert, wie dieses Instrument uns in der Kirche voranbringen kann. Anhand von Erfahrungen und guten Beispielen aus der Praxis inklusiver Kirche wird gezeigt, wie dies funktionieren kann.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 10. Juni, um 11 Uhr in der Halle 5 im Messezentrum in Nürnberg statt.