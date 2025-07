Noch ist hier eine Baustelle – doch bald soll es nach frischem Holz und Möglichkeiten duften und großflächige Fenster werden Lichtfluten durch den neuen Gemeindesaal strömen lassen. Das neue evangelische Pfarrzentrum in Bad Kissingen heißt "LichtForum" und trägt seinen Namen nicht zufällig. Das Licht ist nicht nur architektonisches Stilmittel, sondern geistliches Programm. "Wir wollten einen Ort schaffen, der offen ist – für Menschen, für Ideen, für Begegnung", sagt Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk, die das Projekt maßgeblich mit begleitet hat.

Rund 2,5 Millionen Euro hat der Bau gekostet, finanziert durch Mittel der Gemeinde, der bayerischen Landeskirche, Spenden, Immobilienverkäufe von sechs Pfarrhäusern und Fördergelder – unter anderem von der Aktion Mensch. Ein Drittel der Summe trägt die Landeskirche, etwa 300.000 Euro muss die Gemeinde noch aufnehmen. "Wir haben nicht gekleckert, sondern gezielt investiert – in Offenheit, Nachhaltigkeit und Zukunft", sagt Architekt Christian Geldner vom Würzburger Architekturbüro GKT und Partner.

Aus Krise heraus geboren

Begonnen hat alles mit einer Krise – oder besser: mit der nüchternen Erkenntnis, dass vieles nicht mehr tragfähig war. Die Gemeinde besaß mehrere, teils überalterte Gebäude. Die Mitgliederzahlen sanken, die Anforderungen wuchsen. Also stellte sich der Kirchenvorstand vor über zwölf Jahren die Frage: Was brauchen wir wirklich? Und was können wir uns leisten? Die Antwort lautete: Reduktion mit Qualität. Das alte Pfarrhaus in der Berliner Straße wurde verkauft, ebenso weitere Immobilien. Man kehrte zurück zu den Wurzeln – und entschied sich für einen zentralen Neubau an historischem Ort. Baubeginn war im Oktober 2024, die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Damit würde das gesamte Projekt in nur 14 Monaten realisiert – trotz Überraschungen wie einem freigelegten Felsen unter dem Fundament, der Spezialgerät erforderte.