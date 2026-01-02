Martin Dörnhöfer ist bewusst, dass das, was am 6. Januar im Bayreuther Gemeindeteil Laineck passiert, wohl für viele Jahre einzigartig in Bayern bleiben wird. An diesem Tag wird die neu gebaute Epiphaniaskirche eingeweiht. "Wir sind sehr dankbar dafür und es ist auch viel Demut dabei", sagte der Vertrauensmann des Kirchenvorstands dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Sparen, verkaufen, verzichten – und dennoch bauen

Viele Kirchen müssten sich aktuell von Gebäuden trennen, weil die bayerische evangelische Landeskirche den Bestand auf Dauer um bis zu 50 Prozent reduzieren will. "Auch wir mussten uns von unserem Pfarrhaus trennen", erzählt Dörnhöfer. Einen Teil des Grundstücks habe man außerdem an die Regens-Wagner-Stiftung verkauft, die dort ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen bauen werde.

Dass in einer Zeit des Sparens trotzdem eine neue Kirche gebaut wird, liegt an dem langen Planungsprozess. "Wir planen diesen Kirchbau seit 20 Jahren", so der Vertrauensmann. Vor über 50 Jahren habe die Kirchengemeinde Laineck ein Behelfsgebäude als Kirche bekommen. "Es war damals schon klar, dass dieses Gebäude maximal 40 Jahre halten wird." Inzwischen sei es so marode, dass es nicht mehr genutzt werden kann, sagte Dörnhöfer. Wenn die Gemeinde in ihre neue Kirche zieht, werde das Gebäude daher abgerissen.