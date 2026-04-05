Der bayerische Landesbischof Christian Kopp hat in seiner Osterpredigt in der Münchner Matthäuskirche die Auferstehung als Machtwechsel beschrieben: "Die Macht wechselt die Seite – vom Tod zum Leben." In einer Welt, in der Krieg, Gewalt und Mächtige, die auf Völkerrecht pfeifen, das Leben bedrohten, vertröstet Ostern laut Kopp nicht auf später:

"Die Auferstehung bekämpft schon jetzt die Verzweiflung." Ohne sie wäre der christliche Glaube, so Paulus, "nichts als Mumpitz".

Sein unerwartetes Bild dafür: der Walzer. Alte Osterlieder stünden im Dreiertakt – und der sei kein Marsch, sondern Schwung. "Mit dem marschierst du nicht, mit dem schwingst du." Der Walzer war einmal ein Skandal, wurde verboten – zu viel Gleichheit, zu viel Bewegung. Österlich eben. Kopp rief dazu auf, "mehr Walzer zu wagen": raus aus dem Gleichschritt des Alltags, rein in Gottes Bewegung.

Wer an die Auferstehung glaube, spüre das in Herz und Füßen: "Ich komme raus aus dem Takt des Todes. Und rein in den Rhythmus des Lebens."