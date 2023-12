Medien

Sonntagsblatt-Sonderausgabe "Weihnachten feiern" liegt 20 bayerischen Tageszeitungen bei

Mit einer Weihnachts-Sonderausgabe in Millionenauflage erscheint das Sonntagblatt auch zum diesjährigen Weihnachtsfest. Zum vierten Mal seit 2020 liegt das 16-seitige Sonderheft als gedrucktes und digitales Exemplar in 20 Tageszeitungen in Bayern bei.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten